Nič več kovancev za 1 in 2 centa? Zaokroževali bi na 5

Evropska unija je predstavila možnost, da bi iz obtoka umaknila kovance za 1 in 2 centa. Tako bi v gotovini lahko plačevali le še s kovanci za 5 centov, posledično bi tako zaokroževali tudi cene.



Za takšno potezo so se sicer že odločile posamezne države: Finska jih je denimo zavrnila že ob uvedbi evra, umaknila jih je tudi Nizozemska, Irska, Belgija, pa tudi Italija, ki je izračunala, da kovanje in logistika teh kovancev pravzaprav stane več kot so vredni. Neuradno: kovanje in logistični stroški kovanca za en cent naj bi stalo štiri cente. Podobni stroški naj bi znašali za kovance za dva centa.



Med razlogi za umik EU navaja tudi možnost prenosa okužb, sicer pa je v raziskavi, ki jo je izvajala med leti 2013 in 2018, že ugotovila številne negativne plati kovancev najmanjših vrednosti. Med drugim so ugotovili, da redko zaidejo v pretok in se uporabljajo za plačevanje, temveč se najpogosteje kopičijo in tudi izgubljajo. Ko ji denimo kot rnjen drobiž dobimo v trgovini, jih ponavadi pospravimo v denarnico, od tam pa dolgo ne gredo naprej. Poleg tega pa je lanska razsikava Eurobarometra tudi pokazala, da 65 odstotkov državljanov evrskega območja, ne bi imelo nič proti, če bi kovance umaknili.



Razlog, da je Evropska unija sploh uvedla kovance tako nizke vrednosti je menda v preračunavanju cen iz prejšnjih valut držav, saj so se želeli čim bolj približati dejanskim vrednostim.



EU je pobudo pripravila na podlagi dosedanjih ugotovitev Evropske komisije, k javni razpravi, ki bo odprta štiri tedne, pa je povabila vse državljane članic evrskega območja. Na podlagi predlogov in mnenj bo pobudo tudi predstavila predstojnim evropskim organom.