Ni za občutljive: trgajo jim jetra, našli njihova razkosana trupla (VIDEO)

Veliki beli morski psi so že desetletja pogosti prebivalci obal Južne Afrike, razlog za to pa so tjulnji, ki so glavni vir hrane za te plenilce.

Vendar je v zadnjih letih njihovo število začelo drastično upadati. Tako je nekdanja populacija 900 morskih psov padla na le še 552.

Trupla brez jeter

Strokovnjaki leta niso vedeli, kaj je razlog za to, vse do leta 2019, ko se je pojavila novica, da so veliki beli morski psi izginili iz voda ob obali Cape Towna.

Lokalni prebivalci so ob tem poročali o truplih teh živali, ki so jih našli brez jeter. Nikomur ni bilo jasno, kaj se dogaja, dokler niso znanstveniki naposled odkrili, da so veliki beli morski psi postali plen ork, je poročal National Geographic.

Vse je bilo razkrito s pomočjo drona, ki je posnel orke, ki so napadle morske pse, se pognale nanje in jim iztrgale jetra. To je tudi razlog, da letos na tem območju niso opazili niti enega velikega belega morskega psa, znanstveniki pa pravijo, da so jih orke prestrašile in pregnale.

Orke napadajo odrasle bele morske pse, kar dodatno vpliva na že tako ranljivo populacijo zaradi njihove počasne rasti in poznega zorenja,« pojasnjuje morska biologinja Alison Towner.

Posnetek napada, ki so ga premierno predvajali na Discoveryju, je plod dolgoletnega dela znanstvenikov, ki trdijo, da je to »eden najbolj neverjetnih dogodkov v naravoslovju, zabeleženih s kamero«.