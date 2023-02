POTRES V TURČIJI IN SIRIJI

Ni za občutljive: fantek joče pod podrto zgradbo, moški ga skuša tolažiti (VIDEO)

Ljudje, ki so ostali pod ruševinami, kličejo na pomoč, objavljajo sporočila in fotografije na družbenih omrežjih ter poskušajo reševalcem pojasniti, kje so.