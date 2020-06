Ni več šale: po porastu okužb znova uvedli karanteno

Zaposleni v tovarni so nastanjeni v majhnih skupnih stanovanjih. FOTO: Leon Kuegeler, Reuters

Nemške oblasti so zaradi dramatičnega porasta okužb s sars-cov-2 ponovno uvedle karanteno. Predsednik zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija je napovedal karanteno za Gütersloh, kjer živi okoli 360 tisoč ljudi. Karantena bo trajala do 30. junija, po potrebi jo bodo podaljšali, njeno uvedbo pa jeopisal kot preventivni ukrep.Preberite tudi:Ponovno uvedbo karantene je sprožila okužba delavcev v predelovalnici mesa Toennies, kjer so testirali 6.140 zaposlenih, pozitivnih pa je bilo 1.553 ljudi. Pričakujejo, da bodo okuženi tudi številni njihovi družinski člani. Številni zaposleni so migrantski delavci iz Vzhodne Evrope, ki živijo v majhnih namestitvah, kar je sprožilo obtožbe, da jih njihov delodajalec izkorišča. Lokalne oblasti so zaposlile prevajalce, da pomagajo pri karanteni, svojo pomoč so ponudile ambasade Romunije, Bolgarije in Poljske.Preberite tudi:Nemški minister za deloje namignil, da bo lastnik, ki ima pod palcem okoli dve milijardi evrov, moral plačati odškodnino zaradi izbruha iz svojega žepa.Gre za prvo uvedbo karantene za tem, ko jo je Nemčija preklicala konec maja. Nemške oblasti so v nedeljo razkrile, da je reproduktivnost (R) virusa s sobotnih 1,79 poskočila na 2,76. Za obvladovanje virusa mora biti R pod številko 1., vodja inštituta Roberta Kocha za javno zdravje, je opozoril, da je država v nevarnosti zaradi drugega vala okužb, a da je optimističen, da jim ga bo uspelo preprečiti.