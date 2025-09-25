  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

RAZBURIL JAVNOST

Trump pravi, da je to zdravilo strupeno, a kaj je res? Imamo odgovor strokovnjakov

Ameriški predsednik je razvojno motnjo povezal z uživanjem te učinkovine med nosečnostjo, a stroka je jasna: dokazov za to ni!
Na novinarski konferenci je bil prisoten tudi ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši (v ozadju) FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Na novinarski konferenci je bil prisoten tudi ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši (v ozadju) FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp

Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp

Na novinarski konferenci je bil prisoten tudi ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši (v ozadju) FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp
Barbara Kuklec Petek
 25. 9. 2025 | 20:43
 25. 9. 2025 | 20:43
6:05
A+A-

Donald Trump je te dni ponovno razburil splošno in strokovno javnost, ko je na novinarski konferenci oznanil, da obstaja povezava med avtizmom in jemanjem v Združenih državah Amerike priljubljenega analgetika, ki vsebuje paracetamol. Ženske, ki naj bi to zdravilo jemale v nosečnosti, naj bi po njegovo namreč močno ogrožale svoje še nerojene otroke, ki imajo zaradi tega veliko več možnosti, da se rodijo z avtizmom, kot otroci žensk, ki med nosečnostjo niso uživale paracetamola.

Trump, ki sicer nima znanja s področja medicine niti tovrstnih izkušenj, je ženskam zato svetoval, naj kot protibolečinsko sredstvo med nosečnostjo raje jemljejo kakšno drugo zdravilo, ki paracetamola ne vsebuje. Navedbe ameriškega predsednika je za neresnične že takoj označil proizvajalec omenjenega analgetika, enako so storili znanstveniki z vseh koncev sveta.

Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp
Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp
Lani so namreč na Švedskem izvedli študijo, v kateri je sodelovalo 2,5 milijona otrok z vseh koncev države, in med katero niso odkrili nikakršne povezave med paracetamolom in avtizmom, strokovnjaki pa so preučili še 46 drugih raziskav na to temo, ki so jih izvedli v preteklosti. Nekatere so po poročanju svetovnih medijev sicer nakazovale, da obstajajo določene nevarnosti jemanja paracetamola v nosečnosti, a v nobenem primeru zaradi tega ni bilo zapletov s plodom, še manj ni ta razvil telesnih ali drugačnih nepravilnosti. Kljub temu strokovnjaki nosečnicam, ki morajo jemati paracetamol, svetujejo, da z njim ne pretiravajo, temveč uživajo najmanjšo možno količino čim krajši čas.

Naredijo lahko veliko škode

O izjavi, ki je razburila svet, smo povprašali tudi slovenske strokovnjake, ki se enako kot njihovi kolegi iz drugih držav, s Trumpovimi navedbami pač ne morejo strinjati. Še več, priznanemu strokovnjaku Denisu Bašu, dr. med., spec. ped. se zdi početje ameriškega predsednika oziroma vmešavanje politike v stroko, »nevarno in škodljivo«, še posebej, če gre za zdravje ljudi. »Gre za zelo občutljivo tematiko, kjer potrebujemo zaupanje v strokovnjake. Vemo, da se zaupanje gradi počasi in izgubi hitro,« pravi Baš. 

In pojasni: »Paracetamol sodi v skupino zdravil, kjer kontrolirane raziskave na živalih niso pokazale škodljivosti, vendar kontrolirane raziskave na nosečnicah niso bile opravljene. Dokazov, da bi uživanje paracetamola v nosečnosti povzročalo avtizem, ni.« 

Najdemo ga v kombiniranih tabletah

Paracetamol je učinkovina, ki deluje antipiretično in analgetično, uporablja pa se predvsem za lajšanje blagih do zmerno hudih bolečin in zniževanje povišane telesne temperature pri prehladih, gripi in podobnih obolenjih. Pogosto je skupaj z acetilsalicilno kislino in drugimi učinkovinami prisoten v kombiniranih tabletah, za razliko od drugih analgetikov pa ne deluje protivnetno.

Po drugi strani pa bi bilo lahko za nosečnico zelo nevarno, če bi denimo dobila visoko telesno temperaturo in opustila zdravljenje z zdravili, ki vsebujejo paracetamol, saj bi to lahko vodilo v hude posledice zanjo in za njenega nerojenega otroka. Baš ob tem dodaja, da imajo lahko vsa zdravila, ki jih uživamo, neželene učinke, zato je treba vedno pretehtati koristi in tveganja. Pri paracetamolu so preveliki odmerki toksični za jetra, zato je potrebna previdnost pri tovrstnih obolenjih, je spomnil pediater, ki za zdravje malčkov skrbi v Zdravstvenem domu Kamnik.

»Na žalost se lažne informacije hitro širijo in naredijo veliko škode. Upam, da bodo ljudje še naprej v prvi vrsti zaupali strokovnjakom in ne ljudem tipa Trump, ki svojo pozornost iščejo in dobijo tudi na račun škode, ki jo napravijo mnogim,« je bil jasen specialist pediatrije z dolgoletnimi izkušnjami. 

Z mnenjem specialista pediatrije se strinjajo tudi v Lekarniški zbornici Slovenije. »Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in Evropska agencija za zdravila (EMA) spremljata varnost zdravil tudi po prihodu na trg, zbirata in analizirata vsa prejeta farmakovigilančna poročila. V kolikor ocenjujeta, da obstajajo dokazi o povezavi med zdravilom in neželenim učinkom, ustrezno ukrepata (sprememba navodila in varnostnih opozoril, lahko tudi umik zdravila s trga) in o ukrepih obvestita vse zdravstvene delavce,« pravi predsednica zbornice mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

»Za zdravila, ki vsebujejo samo učinkovino paracetamol, nismo prejeli obvestila o možni ali dokazani povezavi med učinkovino paracetomol in pojavom avtizma,« dodaja in zaključi: »Izjave, kot je Trumpova, so skrajno neprimerne, lahko tudi škodljive.«

Odobrili bodo zdravilo

Na tej isti tiskovni konferenci je Donald Trump sicer vse, ki živijo z avtizmom, razveselil tudi z novico, da bo njegova administracija odobrila zdravilo za to razvojno motnjo, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij. Gre za prehransko dopolnilo s folno kislino, imenovano leucovorin.

Do zdaj so zdravilo, ki je na recept na voljo tudi pri nas, uporabljali pri pacientih z rakom, ki so prejemali metotreksat. Slednji ima mnogo organizmu škodljivih učinkov, leucovorin pa so uporabljali kot neke vrste protistrup. Prav tako so ga v ZDA uporabljali za preprečevanje ali zdravljenje nekaterih vrst anemije.

Razburjal že med pandemijo

Trump je zdravstvene delavce šokiral že med svojim prvim mandatom predsednika ZDA, ko je po svetu pustošila pandemija covida-19. Takrat je na eni od novinarskih konferenc kot možno zdravilo za novi koronavirus razglasil razkužilo, ki naj si ga bolniki vbrizgajo v organizem ali zaužijejo v obliki tablet. Kot so takrat pisali ameriški mediji, je njegov »nasvet« upoštevalo na tisoče ljudi, skoraj 17.000 pa naj bi jih zaradi tega leta 2020 tudi umrlo, je lani poročal Politico.

Več iz teme

paracetamolavtizemnosečnostDonald Trump
ZADNJE NOVICE
21:22
Ona  |  Aktivni in zdravi
NORVEŠKA RAZISKAVA

Šokantno! Preprosta vsakodnevna aktivnost škodi enako kot dolgotrajno kajenje

Norveški raziskovalci z Univerze v Bergnu so 20 let spremljali več kot 6.000 ljudi.
25. 9. 2025 | 21:22
21:08
Kronika  |  Doma
NEODGOVORNA VOŽNJA

Pijan in zadet voznik trčil v oder v Novi Gorici

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega vložili obdolžilni predlog na okrajno sodišče.
25. 9. 2025 | 21:08
21:00
Suzy
LEPOTA

Do mladostnega videza z obnovo DNK (Suzy)

Negovalna kozmetika nove generacije se od površine kože obrača k celičnim procesom.
25. 9. 2025 | 21:00
20:53
Razno
POTREBUJEJO POMOČ

Poziv javnosti! Policija išče voznika in priče nesreče, zgodila se je danes v Mariboru

V križišču Focheve in Beograjske ulice je prišlo do prometne nesreče med voznikom avtomobila in kolesarjem.
25. 9. 2025 | 20:53
20:43
Novice  |  Svet
RAZBURIL JAVNOST

Trump pravi, da je to zdravilo strupeno, a kaj je res? Imamo odgovor strokovnjakov

Ameriški predsednik je razvojno motnjo povezal z uživanjem te učinkovine med nosečnostjo, a stroka je jasna: dokazov za to ni!
Barbara Kuklec Petek25. 9. 2025 | 20:43
20:24
Šport  |  Odmevi
SANKCIJE

Bo Izrael vržen iz evropskega nogometa? Uefa pred zgodovinsko odločitvijo

Maccabi Tel Aviv je v sredo v Solunu še odigral tekmo evropske lige, a bi bila to lahko ena zadnjih.
25. 9. 2025 | 20:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Onesnažen zrak postaja vedno večji problem. Kako se zaščititi?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Razno
VIDEO

»Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako prepoznati ugoden stanovanjski kredit

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 11:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zakaj bo ta zima ena najbolj nepozabnih? Prihaja dogodek, ki bo spremenil vse!

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki