Trump pravi, da je to zdravilo strupeno, a kaj je res? Imamo odgovor strokovnjakov

Donald Trump je te dni ponovno razburil splošno in strokovno javnost, ko je na novinarski konferenci oznanil, da obstaja povezava med avtizmom in jemanjem v Združenih državah Amerike priljubljenega analgetika, ki vsebuje paracetamol. Ženske, ki naj bi to zdravilo jemale v nosečnosti, naj bi po njegovo namreč močno ogrožale svoje še nerojene otroke, ki imajo zaradi tega veliko več možnosti, da se rodijo z avtizmom, kot otroci žensk, ki med nosečnostjo niso uživale paracetamola.

Trump, ki sicer nima znanja s področja medicine niti tovrstnih izkušenj, je ženskam zato svetoval, naj kot protibolečinsko sredstvo med nosečnostjo raje jemljejo kakšno drugo zdravilo, ki paracetamola ne vsebuje. Navedbe ameriškega predsednika je za neresnične že takoj označil proizvajalec omenjenega analgetika, enako so storili znanstveniki z vseh koncev sveta.

Proizvajalec zdravila je predsednikove trditve nemudoma označil za napačne. FOTO: Valerie Macon/Afp

Naredijo lahko veliko škode

Lani so namreč na Švedskem izvedli študijo, v kateri je sodelovalo 2,5 milijona otrok z vseh koncev države, in med katero niso odkrili nikakršne povezave med paracetamolom in avtizmom, strokovnjaki pa so preučili še 46 drugih raziskav na to temo, ki so jih izvedli v preteklosti. Nekatere so po poročanju svetovnih medijev sicer nakazovale, da obstajajo določene nevarnosti jemanja paracetamola v nosečnosti, a v nobenem primeru zaradi tega ni bilo zapletov s plodom, še manj ni ta razvil telesnih ali drugačnih nepravilnosti. Kljub temu strokovnjaki nosečnicam, ki morajo jemati paracetamol, svetujejo, da z njim ne pretiravajo, temveč uživajo najmanjšo možno količino čim krajši čas.

O izjavi, ki je razburila svet, smo povprašali tudi slovenske strokovnjake, ki se enako kot njihovi kolegi iz drugih držav, s Trumpovimi navedbami pač ne morejo strinjati. Še več, priznanemu strokovnjaku Denisu Bašu, dr. med., spec. ped. se zdi početje ameriškega predsednika oziroma vmešavanje politike v stroko, »nevarno in škodljivo«, še posebej, če gre za zdravje ljudi. »Gre za zelo občutljivo tematiko, kjer potrebujemo zaupanje v strokovnjake. Vemo, da se zaupanje gradi počasi in izgubi hitro,« pravi Baš.

In pojasni: »Paracetamol sodi v skupino zdravil, kjer kontrolirane raziskave na živalih niso pokazale škodljivosti, vendar kontrolirane raziskave na nosečnicah niso bile opravljene. Dokazov, da bi uživanje paracetamola v nosečnosti povzročalo avtizem, ni.«

Najdemo ga v kombiniranih tabletah Paracetamol je učinkovina, ki deluje antipiretično in analgetično, uporablja pa se predvsem za lajšanje blagih do zmerno hudih bolečin in zniževanje povišane telesne temperature pri prehladih, gripi in podobnih obolenjih. Pogosto je skupaj z acetilsalicilno kislino in drugimi učinkovinami prisoten v kombiniranih tabletah, za razliko od drugih analgetikov pa ne deluje protivnetno.

Po drugi strani pa bi bilo lahko za nosečnico zelo nevarno, če bi denimo dobila visoko telesno temperaturo in opustila zdravljenje z zdravili, ki vsebujejo paracetamol, saj bi to lahko vodilo v hude posledice zanjo in za njenega nerojenega otroka. Baš ob tem dodaja, da imajo lahko vsa zdravila, ki jih uživamo, neželene učinke, zato je treba vedno pretehtati koristi in tveganja. Pri paracetamolu so preveliki odmerki toksični za jetra, zato je potrebna previdnost pri tovrstnih obolenjih, je spomnil pediater, ki za zdravje malčkov skrbi v Zdravstvenem domu Kamnik.

»Na žalost se lažne informacije hitro širijo in naredijo veliko škode. Upam, da bodo ljudje še naprej v prvi vrsti zaupali strokovnjakom in ne ljudem tipa Trump, ki svojo pozornost iščejo in dobijo tudi na račun škode, ki jo napravijo mnogim,« je bil jasen specialist pediatrije z dolgoletnimi izkušnjami.

Z mnenjem specialista pediatrije se strinjajo tudi v Lekarniški zbornici Slovenije. »Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in Evropska agencija za zdravila (EMA) spremljata varnost zdravil tudi po prihodu na trg, zbirata in analizirata vsa prejeta farmakovigilančna poročila. V kolikor ocenjujeta, da obstajajo dokazi o povezavi med zdravilom in neželenim učinkom, ustrezno ukrepata (sprememba navodila in varnostnih opozoril, lahko tudi umik zdravila s trga) in o ukrepih obvestita vse zdravstvene delavce,« pravi predsednica zbornice mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

»Za zdravila, ki vsebujejo samo učinkovino paracetamol, nismo prejeli obvestila o možni ali dokazani povezavi med učinkovino paracetomol in pojavom avtizma,« dodaja in zaključi: »Izjave, kot je Trumpova, so skrajno neprimerne, lahko tudi škodljive.«

Odobrili bodo zdravilo

Na tej isti tiskovni konferenci je Donald Trump sicer vse, ki živijo z avtizmom, razveselil tudi z novico, da bo njegova administracija odobrila zdravilo za to razvojno motnjo, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij. Gre za prehransko dopolnilo s folno kislino, imenovano leucovorin.

Do zdaj so zdravilo, ki je na recept na voljo tudi pri nas, uporabljali pri pacientih z rakom, ki so prejemali metotreksat. Slednji ima mnogo organizmu škodljivih učinkov, leucovorin pa so uporabljali kot neke vrste protistrup. Prav tako so ga v ZDA uporabljali za preprečevanje ali zdravljenje nekaterih vrst anemije.