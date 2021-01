Ni predsednik, a je zvezdnik inavguracije

17 tisoč evrov je zaslužil kvačkani Sanders.

Neverjetno, kakšno slavo in uspeh lahko dosežeta zdolgočasena drža in povsem povprečna obleka:, ki je na inavguraciji novega ameriškega predsednika navdušil splet s svojo toplo bundo in volnenimi rokavicami, ne pozabimo znamenite rjave ovojnice, ki jo je skrbno varoval, je postal spletna senzacija in iztržil poldrugi milijon evrov.Sandersova podoba je namreč postala predmet simpatičnih memov in najrazličnejših fotomontaž, ki nekdanjega kandidata za demokratsko predsedniško nominacijo umeščajo v najrazličnejša kulturna, filmska in družbena okolja, izdelke, predvsem majice, puloverje, nalepke in najrazličnejše suvenirje, pa je na svoji spletni strani ob ženini pomoči prodajal kar Sanders sam. In zbral že neverjeten znesek, ki si ga bodo zdaj razdelile številne dobrodelne organizacije v Vermontu. Kjer so zime neprijazne in ledeno mrzle, je svojo nič kaj elegantno in slovesno opravo na inavguraciji pred dnevi pojasnil Sanders, ki je nedvomno modni zmagovalec zgodovinskega dogodka. Veliko pozornosti je pritegnila tudi kvačkana lutka, ki jo je avtorica prodala prek eBaya, dobiček, 17.000 evrov, pa namenila dobrodelni organizaciji Meals on Wheels.»Vesela sva, da mojo spletno slavo lahko izkoristiva za pomoči potrebne prebivalce Vermonta,« sta po tem, ko so zaloge izdelkov s Sandersovo podobo pošle v pičle pol ure, povedala priljubljena zakonca Bernie in, ki sta eni od organizacij darovala tudi 50 toplih bund, kakršno je na inavguraciji nosil politik, izkupiček od prodaje fotografije pa bo dobrodelnosti namenila tudi fotografska agencija Getty Images. Veliko zanimanja je tudi za pletene rokavice, ki jih je za Sandersa iz recikliranih puloverjev izdelala učiteljica iz Vermonta, po spletu so zdaj na voljo številne dostojne replike.