Ni pravično, a nujno, sporočajo iz Avstralije, kjer se znova zapirajo

Po Sydneyju čaka ponovno, že peto zaprtje zaradi zaradi epidemije covida 19 zdaj še Melbourne, drugo največje avstralsko mesto. Od drevi, ko bo začelo veljati, bo moralo v Avstraliji v skladu s strogimi omejitvami gibanja tako živeti kar 12 milijonov ljudi. Oblasti sicer zatrjujejo, da bo zaprtje tokrat strogo, a kratkotrajno.



Avstralija je dolgo veljala za zgled v boju s pandemijo, a po obdobju, ko niso beležili praktično nobenih okužb, v zadnjem času te znova naraščajo in se jih je v mesecu dni nabralo že okoli tisoč. Pristojne skrbi predvsem širjenje različice delta. Cepljenje proti covidu 19 napreduje relativno počasi.



Premier zvezne države Viktorije, kjer se nahaja Melbourne, Dan Andrews je na novinarski konferenci zatrdil, da je odločitev za vrnitev mesta v zaprtje sprejel s težkim srcem, a je ta absolutno nujna. »Nič glede tega virusa ni pravično,« je dejal in pojasnil, da je zgolj 18 potrjenih okužb v Viktoriji povezanih z na tisoče stiki, ki jih morajo zdaj izslediti in testirati.



»Dobiš samo eno priložnost, da ukrepaš odločno in hitro. Če čakaš, če omahuješ, če dvomiš, boš vedno gledal nazaj in si želel, da bi prej naredil več,« je še nadaljeval. Kot je pojasnil, bo zaprtje Melbourna in celotne Viktorije trajalo pet dni, začenja pa se danes malo pred polnočjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Največje avstralsko mesto Sydney je medtem zaprto že četrti teden, v vmesnem času so se mu pridružili še Perth, Darwin in Brisbane.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: