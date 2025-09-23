Ni, da ni! Trump stopil na tekoče stopnice, ustavile so se. Začel govor, pokvaril se je »trotlboben« (FOTO in VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je imel govor na Generalni skupščini Združenih narodov, v katerem se je (ponovno) hvalil, da je »v samo sedmih mesecih ustavil sedem vojn«.

Trump kritičen do ZN Donald Trump je poudaril, da se zavzema za premirje v Gazi, vendar »Hamas zavrača pogoje za mir«. Izpostavil je, da mora palestinsko gibanje takoj osvoboditi vse izraelske talce. Trump je bil kritičen do držav, ki so v zadnjem času priznale Palestino, kar je označil kot »nagrado za terorizem«. Glede vojne v Ukrajini je dejal, da je »mislil, da bo to vojno najlažje in najhitreje končal« zaradi svojega odnosa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a se je izkazalo, da je to težja naloga. Sicer pa je ameriški predsednik ocenil, da imajo ZN izjemen potencial, vendar ga ne izkoriščajo, označil jih je za neučinkovite, po njegovih besedah imajo tudi vlogo pri spodbujanju in financiranju ilegalnih migracij po svetu.

Dejal je tudi, da je škoda, da je moral te stvari početi namesto Združenih narodov in da »mu vsi govorijo«, da bi moral dobiti Nobelovo nagrado za mir.

Nedelujoče tekoče stopnice in pokvarjen »trotlboben«

Vendar pa trenutek, ki se največkrat deli na družbenih omrežjih, niso vložki iz Trumpovega govora, temveč situacija, ki se je zgodila tik preden je vstopil v dvorano.

FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Donald Trump. FOTO: Timothy A. Clary Afp

FOTO: Alexi J. Rosenfeld Getty Images Via Afp

Trump in prva dama Melania sta se namreč zataknila na tekočih stopnicah v dvorani ZN, ki so prenehale delovati ravno, ko sta do njih prišla. »Vse, kar sem dobil od Združenih narodov, so bile tekoče stopnice, ki so se ustavile točno na sredini poti navzgor. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla. Ampak sva v odlični formi, oba sva v dobri formi, potem pa merilnik hitrosti ni deloval, to sta dve stvari, ki sem jih dobil od Združenih narodov,« je dejal.

Še huje, tik pred Trumpovim govorom se je v dvorani pokvaril tudi teleprompter oziroma »trotlboben« s katerega je bral svoj govor.

V trenutku, ko se je pritožil, so se svetovni voditelji nasmejali. »Kdor koli je odgovoren za »trotlboben«, je v velikih težavah,« - je dejal Trump in s tem znova nasmejal množico.