Neznani predmet nad Poljsko najverjetneje ruska raketa

Zveza Nato pozorno spremlja razmere na Poljskem po današnjem incidentu z rusko raketo, je danes sporočil generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg. Na družbenem omrežju X je še zapisal, da se je o incidentu že pogovarjal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo.

Stoltenberg je tudi poudaril, da je Nato solidaren s članico zavezništva, spremlja razmere in bo v stiku s Poljsko, ko bodo ugotovljena dejstva v zvezi z raketo.

Poljske oblasti so danes sporočile, da je v zračni prostor države iz Ukrajine vstopil neznan predmet. Načelnik generalštaba poljske vojske Wieslaw Kukula je kasneje pojasnil, da je šlo najverjetneje za rusko raketo, ki pa je zgolj preletela poljski zračni prostor.

Duda je zaradi incidenta sklical zasedanje poljskega sveta za nacionalno varnost, na teren pa so napotili strokovnjake, ki bodo ugotovili, ali je pri spremljanju projektila morda prišlo do tehnične napake. Poljske sile so v odzivu povišale bojno pripravljenost zračne obrambe, vzletela sta tudi lovca.

Incident nad vzhodno Poljsko je po ocenah strokovnjakov mogoče povezati z današnjim obsežnim ruskim raketnim napadom na Ukrajino. Po navedbah Kijeva so ruske sile ponoči in zjutraj nad Ukrajino iz več smeri izstrelile 122 raket in 36 t. i. kamikaze dronov. Zračna obramba je sestrelila 70 odstotkov izstrelkov.

Če gre pri neznanem predmetu nad Poljsko res za raketo, to ne bi bil prvi tak incident. Novembra 2022 je na poljsko vas Przewodow blizu meje z Ukrajino padel izstrelek ukrajinske zračne obrambe in zahteval dve smrtni žrtvi.