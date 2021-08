Neznani leteči predmeti v britanskem parlamentu

Britanske politike zanima, kako je z varnostjo njihove države. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Pentagonovo poročilo o neznanih letečih predmetih, ki je v začetku meseca postalo dostopno javnosti, je, kot kaže, zanimivo ne le za Američane, temveč tudi za ljudi drugod po svetu. Tako so pred dnevi o njem razpravljali v britanskem parlamentu, več politikov se je obrnilo na uradnico britanskega obrambnega ministrstva, da bi izvedeli še kaj več o skrivnostnih pojavih, ki so jih preiskovali čez lužo.Zanimiva razprava je potekala v zboru lordov, ko je član parlamenta lordželel vedeti, kako je mogoče, da ameriško ministrstvo za obrambo ne izključuje možnosti, da bi lahko bile reči, ki so jih opazili vojaški piloti, zelo napredna, morda celo vohunska letala ali plovila nezemeljskega izvora, ter od britanske obrambne ministriceželel slišati, ali lahko javnosti zagotovi, da tudi njihovo ministrstvo spremlja, kaj se dogaja v njihovem zračnem prostoru.Ni vojaške grožnjeGoldiejeva je odgovorila pritrdilno, dogajanje v zračnem prostoru nad Otokom spremljajo 24 ur vsak dan, saj to spada med naloge varovanja države, na morebitno grožnjo bi se tudi lahko pravočasno odzvali. Je pa ministrica dodala, da je precej skeptična do ugotovitev, ki omenjajo neznane leteče predmete nezemeljskega izvora.Razprava se je nadaljevala z drugim članom parlamenta vikontom, ki je prepričan, da je v dobi pametnih telefonov, ko lahko vsi vedno posnamejo, če vidijo kaj, kar se jim zdi nenavadno, poleg tega ljudje tudi veliko in pogosto potujejo, možnost, da bi nas obiskovala plovila z drugih planetov, zelo majhna. Dodal je, da glede plovil, ki so jih posneli ameriški vojaški piloti, zagotovo obstaja povsem običajna, morda celo dolgočasna razlaga.Vprašanje je imel še en član parlamenta, lord, ki je od ministrice želel vedeti, ali na njenem ministrstvu omenjeno Pentagonovo poročilo jemljejo kot resno, in ali se sama strinja z objavljenimi ugotovitvami. Goldiejeva je vprašanje vzela na znanje, vse, kar je odgovorila, pa je bilo, da mora biti vsakršno preiskovanje morebitne varnostne grožnje podprto z dokazi. Le tako namreč lahko vemo, s čim imamo opravka, je dodala.Da bi tudi Velika Britanija ponovno začela preiskovati neznane leteče predmete oziroma nepojasnjene pojave na nebu, po njenem mnenju ni potrebno, saj da noben dogodek v njihovem zračnem prostoru v zadnjega pol stoletja ni predstavljal vojaške grožnje.So pa pred več kot 45 leti lordi v parlamentu na pobudo lordaustanovili študijsko skupino za proučevanje neznanih letečih predmetov. Lord Brinsley je bil zelo znan ufolog, ki je o teh nepojasnjenih pojavih napisal tudi več knjig. Njegove teorije so imele med lordi tako zagovornike kot ostre nasprotnike. Med slednjimi je bil pokojni, ki je dal kolegom jasno vedeti, da ni stvari, ki bi ga prepričala, da so plovila z drugih planetov kadar koli obiskala zemljo.