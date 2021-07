Neznane leteče predmete bo proučevala tudi Nasa

Bill Nelson je na čelo Nase prišel pred komaj dobrim mesecem. FOTO: Bill Ingall/nasa

Opažajo jih že 15 let Leta 2004 so piloti z ameriške letalonosilke Nimitz opazili nenavaden podolgovat in zaobljen predmet, ki se je gibal zelo nenavadno, v zraku je poskakoval, kot da zakoni fizike zanj ne obstajajo. Vojaški piloti so o tem poročali nadrejenim, a se dolgo ni zgodilo nič. Šele ko se je tovrstnih opažanj nabralo res veliko, se je Pentagon odločil, da sproži preiskavo, njeni izsledki so v javnost prišli pred dnevi.

Ne vemo, ali gre za reči nezemeljskega izvora, ne vemo, ali gre za sovražnika, ne vemo, ali gre za optične pojave.

Novi vodja Ameriške uprave za letalstvo in vesolje (Nasa)se komaj en mesec po tem, ko je prevzel krmilo agencije, že pripravlja na proučevanje pojavov neznanih letečih predmetov. Nekdanji senator s Floride, ki je bil tudi astronavt, je dejal, da nikomur, niti ljudem pri vrhu Nase, ni jasno, kaj bi lahko bili hitri in nenavadni predmeti, ki so jih že večkrat opazili izkušeni ameriški vojaški piloti.Sam sicer pravi, da ne verjame, da imajo ti pojavi kar koli z bitji z drugih planetov, ki bi obiskovali Zemljo. Če bi bilo kaj na tem, bi sam to zagotovo vedel, pravi, a po drugi strani meni, da je prezgodaj, da bi to možnost povsem izključili. »Ne vemo, ali gre za reči nezemeljskega izvora, ne vemo, ali gre za sovražnika, ne vemo, ali gre za optične pojave. A smo za slednje skoraj prepričani, da ni to tisto, kar so videli piloti. V glavnem zaradi opisov pojavov. A moramo ugotoviti, za kaj gre, tega si vsi želimo,« je še dodal Bill Nelson.Tiskovna predstavnica Nasepravi, da Nelson ne bo ustanovil uradne komisije, ki bi preiskovala te pojave, ampak bo zgolj usmerjal raziskovalce, da se bodo začeli na ustrezen način ukvarjati s preiskovanjem zadeve, saj na voljo ni veliko podatkov. Ob tem je dodala, da ne želijo, da bi bila preiskava ožigosana, saj je raziskovanje neznanih letečih predmetov pogosto povezano z neutemeljenimi teorijami zarote. »Gre za res zanimiv fenomen in jasno je, da se Američani močno zanimajo zanj. Če ga želijo strokovnjaki raziskati, naj to počno,« še pravi McGuinnessova.Neznani leteči predmeti sicer že nekaj časa burijo domišljijo Američanov in ljudi po svetu. Zanimanje se je še povečalo leta 2017, ko je časnik New York Times pisal o več vojaških pilotih, ki so opazili skrivnostne predmete podolgovatih oblik, ki so z veliko hitrostjo švigali v njihovi bližini. Takrat je videnja, kot smo že pisali, preiskovala celo posebna tajna komisija Pentagona.