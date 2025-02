Neznana bolezen ubija v Afriki: večina bolnikov umre v 48 urah po pojavu simptomov

Januarja se je v mestu Boloko v Demokratični republiki Kongo začel izbruh neznane bolezni, ki je povzročila smrt več kot 50 ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je prvi izbruh sledil potem, ko so trije otroci pojedli netopirja in umrli v 48 urah zaradi simptomov hemoragične mrzlice. Ta simptomatika, ki vključuje vročino, bruhanje in notranje krvavitve, je običajno povezana z virusi, kot so ebola, denga, marburg in rumena mrzlica, vendar so raziskovalci te možnosti izključili na podlagi testov več kot ducata vzorcev.

Drugi izbruh se je pojavil 9. februarja v vasi Bomate. Do danes je bilo zabeleženih 419 primerov, od tega 53 smrtnih žrtev. Vzorci iz 13 primerov so bili poslani na testiranje v Nacionalni inštitut za biomedicinske raziskave v prestolnici Kinšasa, vendar so bili vsi negativni za pogoste hemoragične mrzlice. Nekateri vzorci so bili pozitivni na malarijo, kar je sprožilo vprašanja o možni sočasni okužbi.

Smrt v 48 urah

Zdravniki na terenu, vključno s Sergejem Ngalebatom, medicinskim direktorjem bolnišnice Bikoro, so izrazili zaskrbljenost zaradi hitrega poteka bolezni, saj večina bolnikov umre v 48 urah po pojavu simptomov.

WHO je poudarila, da je število izbruhov bolezni, ki prehajajo z živali na ljudi, v zadnjem desetletju naraslo za več kot 60 odstotkov, kar je zaskrbljujoče glede na priljubljenost uživanja divjih živali v regiji.

Epidemija mpox

Poleg tega je Demokratična republika Kongo trenutno ena najbolj prizadetih držav zaradi epidemije mpox. Med prvim in šestim tednom leta 2025 je bilo zabeleženih 79.519 domnevnih primerov in 1.507 smrtnih žrtev zaradi mpox. Ministrstvo za javno zdravje, higieno in socialno blaginjo je ta teden začelo kampanjo cepljenja proti mpox, ki cilja na več kot 660.000 ljudi.

WHO ostaja na terenu, zagotavlja medicinske zaloge, podpira zdravstvene delavce in koordinira nujni odziv. Nedavni porast nasilja v vzhodnem delu Konga je uničil ključne zdravstvene infrastrukture, kar je še poslabšalo že tako težko situacijo za milijone ljudi v državi.

