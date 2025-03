New Delhi ne bo več točil goriva v stare avte

New Delhi je eno od najbolj onesnaženih mest na svetu, ki se že leta bori z nevarno nizko kakovostjo zraka. Da bi naredili konec škodljivim emisijam, so se pristojni v glavnem mestu Indije odločili za radikalno potezo: od 1. aprila avtomobilom z bencinskimi in dizelskimi motorji ne bo več dovoljeno točiti goriva na bencinskih črpalkah. Omejitev velja za bencinska vozila, starejša od 15 let, in dizelska vozila, starejša od 10.

Odločitev je potrdil minister za okolje Manjinder Singh Sirsa, ki je dejal, da bodo bencinske črpalke po mestu opremljene s tehnologijo, ki zaznava starost avtomobilov.

Vlada v ta namen načrtuje uporabo kamer z umetno inteligenco na bencinskih črpalkah za prepoznavanje vozil, ki niso skladna z novimi predpisi. Kamere, ki se trenutno uporabljajo za preverjanje potrdila o nadzoru onesnaževanja, se namreč lahko uporabljajo tudi za preverjanje starosti vozil. V prihodnjih mesecih pričakujejo, da bodo vse bencinske črpalke vgradile tovrstno tehnologijo, piše Timesofindia.

Kljub omejitvam veliko takih vozil še naprej vozi po mestu. FOTO: B Mathur/Reuters

Oblasti bi rade spodbudile uporabo električnih vozil. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

24 milijonov prebivalcev ima New Delhi.

Mesto ima okoli 24 milijonov prebivalcev, po ocenah pa bo ta odločitev neposredno prizadela 100.000 vozil. Njihovi lastniki se morajo odločiti, ali bodo svoj stari avto prodali, ga odpeljali iz mesta ali pa preprosto prešli na alternativne načine prevoza.

Minister Sirsa upa, da bo ta odločitev povečala uporabo električnih oziroma hibridnih vozil. Poteza je v skladu z odredbo indijskega vrhovnega sodišča iz leta 2018, ki prepoveduje uporabo dizelskih in bencinskih vozil v mestu, a kljub omejitvam veliko takih vozil tam še naprej normalno vozi. Sodba državnega sodišča iz leta 2014 je že prepovedala parkiranje vozil na bencin in dizel, starejših od 15 let, na javnih mestih, poročanje tujih medijev povzema Jutarnji list.