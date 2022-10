Neverjetno življenje Judit Polgar, pri rosnih 12 letih ugnala najboljše šahovske mojstre

Madžarka Judit Polgar je izjemna šahistka, ki se je igri, ki se odvija na črno-beli šahovnici, posvečala že od otroških let. Njeni starši so se namreč odločili, da bodo vse tri hčere zverzirali na tem področju, da bi te dosegale največje šahovske uspehe, kar jim je tudi uspelo. Za Polgarjevo je znano, da se ni rada merila z ženskimi šahistkami, ampak je za nasprotnike raje izbrala moške, saj ji je igra z njimi predstavljala večji izziv. V času svoje kariere se je pomerila tudi z nekaterimi največjimi šahovskimi zvezdami, kot so Boris Spaski, Gari Kasparov in Nigel Short. Z ratingom FIDE 2738 je bila osma na absolutni lestvici, med najmočnejših sto šahistov pa je bila edina ženska. Že pri svojih 15 letih je postala najmlajša mednarodna šahovska velemojstrica v zgodovini.

