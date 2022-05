Neverjetno: za pesmi 13-letnice odšteli dober milijon

Za rekordnih 1,17 milijona evrov so v Veliki Britaniji prodali knjižico pesmi, ki jih je v prvi polovici 19. stoletja, ko je štela komaj rosnih 13 let, napisala Charlotte Brontë, ki se je pozneje skupaj s sestrama Emily in Anne v zgodovino zapisala kot ena najbolj znanih pisateljic, ne le na Otoku, temveč na svetu.

Knjižica, ki meri le 6,4 x 9,7 centimetra ter vsebuje 15 strani, je dolgo veljala za izgubljeno, nazadnje so jo videli davnega 1916., prav tako na dražbi, ko jo je nekdo kupil za slabih 490 evrov, nato se je za njo izgubila vsaka sled. Da se je ponovno pojavila, je še posebno razveselilo dobrodelno organizacijo, ki rešuje knjige narodne dediščine.

Da se dragocena knjižica ne bi spet izgubila, so zavihali rokave ter v samo 14 dneh zbrali omenjeni znesek, zdaj pa jo bodo podarili muzeju Parsonage, ki domuje prav v kraju, kjer je Brontëjeva to knjižico tudi napisala.

Pred to dražbo je bila za najvišji znesek prodana prva izdaja kultnega romana Frankenstein Charlottine rojakinje Mary Shelley, in sicer za 1,1 milijona evrov.