Neverjetno, pri teh letih je obiskala vse države sveta

Potovanje ji je bilo dobesedno položeno v zibelko, pripoveduje Američanka, ki je pri 21 letih dosegla sanjski rekord: obredla je že ves svet!Prav zares je obiskala vse kotičke, države našega planeta, pri tem pa gre največja zahvala njeni mami, ki se je že pri 19 letih hvalila s svojo lastno potovalno agencijo v domačem Los Angelesu in tako hčerki pomagala z dragocenim znanjem in izkušnjami.je že v otroštvu postala mamina zvesta sopotnica in se rada spominja pustolovskih časov, ko je po več tednov vsako leto manjkala pri pouku in raziskovala svet.Ko je odrasla, je pokazala svojo neustrašnost in se na pot odpravila kar sama, kar jo je utrdilo in ji življenje pokazalo v povsem drugačni podobi, poudarja. Nekega dne pa so ji prijatelji predlagali, naj preveri, ali bi se lahko njene bogate izkušnje morda zapisale v knjigo rekordov: kaj kmalu je ugotovila, da je tik za petami Britancu, ki jih danes šteje 32, pri svojih 24 pa je postal najmlajši zemljan, ki je obiskal vse države sveta. Načrt, da podre njegov rekord, se je odlično ujemal z njenimi sanjami, da za leto dni obesi šolo in delo na klin ter se posveti svoji najljubši ljubezni: potovanju.Privarčevala je za brezskrbno leto denarja, z malce spretnosti in bogatimi izkušnjami pa ji je uspelo z zneskom preživeti na poti kar leto in pol in podreti rekord. Ter doseči življenjski cilj, je zadovoljna Lexie, ki ji je končno zmago prinesla 196. država, Severna Koreja. Potovanj, čeprav je že dosegla rekord, še zdaleč ni konec, lani je kljub pandemiji znova obiskala Brazilijo, Turčijo in Iraški Kurdistan, potovanja pa ji danes, kakor materi, prinašajo kruh, saj je postala avtorica uspešnega bloga, mojstrica družabnih omrežij in fotografinja.Pove, da med potovanji največji vtis nanjo naredijo ljudje, najprijaznejši so po njenih izkušnjah v Pakistanu in Venezueli. Zaradi zgodovine je najosupljivejši Egipt, zaradi potapljanja Indonezija, neponovljiva zaradi dih jemajoče krajine pa Islandija.