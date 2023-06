Neverjetno, otroci iz džungle po 40 dneh doma

Kar bi bil še za odraslega težko premagljiv izziv, je uspelo četverici otrok s 13-letno Lesly Jacobombaire Mucutuy na čelu. S sorojenci se je po letalski nesreči, v kateri so izgubili mamo, 40 dni prebijala skozi amazonski pragozd ter vse uspešno obvarovala smrti zaradi žeje in lakote ter drugih nevarnosti, ki prežijo na človeka, kot so jaguarji, kače in drugi plenilci pa tudi oborožene skupine tihotapcev mamil. Zdaj so jih našli in v varne roke sorodnikov pripeljali reševalci. Trenutno so v vojaški bolnišnici v Bogoti, po besedah dedka Fidencia Valencia, ki jih je obiskal, pa so zelo šibki, a veseli, da vidijo svojo družino. Dedek je tudi povedal, da so otroci preživeli tako, da so jedli moko, ki so jo našli v razbitini letala, in semena, sadje in korenine. Zdaj se morajo njihovi želodci znova navaditi na normalne obroke trdne hrane. »Postopek vključevanja hrane bomo začeli, ko bomo opravili klinične preglede. Če bo šlo dobro, verjamemo, da bodo v bolnišnici preživeli le še dva ali tri tedne,« je povedal zdravnik. Kolumbijski obrambni minister Ivan Velasquez je posebno pohvalil pogumno trinajstletnico, ki je z vodenjem sorojencev, starih devet let, štiri leta in eno leto, poskrbela, da so vsi preživeli. »Njena skrbnost in poznavanje džungle sta poskrbela za srečen konec,« je poudaril. Otroci po besedah generalne direktorice kolumbijskega inštituta za družinsko varstvo Astrid Caceres še ne govorijo toliko, kot bi si strokovnjaki želeli, sta se pa dva že začela igrati.

Sestradani se morajo spet navaditi na normalno hrano. FOTO: Colombian Presidency/Reuters

Letalo cessna 206, s katerim so potovali, je 1. maja letelo iz Araracuare v provinci Amazonas v mesto San José del Guaviare. Zaradi okvare motorja je strmoglavilo. Vojska je v ostankih našla trupla treh odraslih, ne pa tudi otrok. Po informacijah oblasti za civilno letalstvo so se prebili iz razbitin, v iskanju pomoči pa odtavali v gozd. Iskala jih je vsa država, tudi staroselci. Helikopterji, ki so leteli nad območjem, so jih opozarjali, naj ostanejo na enem mestu, da jih bo lažje najti. Čeprav so otroke rešili, pa reševalna akcija ni povsem končana. Vojska bo še naprej iskala reševalnega psa Wilsona, ki je izginil med iskanjem otrok.