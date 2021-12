Neverjetno odkritje: našli odlično ohranjenega dinozavra izpred 66 milijonov let

Na jugu Kitajske so našli odlično ohranjen zarodek dinozavra. Kot poroča portal Al Jazeera, pripada vrsti brezzobega teropoda ali pa oviraptorozavra. Imenovali so ga Baby Jingliang po kitajskem muzeju, v katerem je shranjen.

Kot je povedal znanstvenik z Univerze v Biminghamu Fion Wajsum Ma, je najdeni zarodek v položaju (glava pod trupom, noge ob straneh, hrbet pa ukrivljen), ki je značilen za ptice, ne pa za dinozavre. V takem položaju naj bi imele ptice več možnosti za preživetje po izvalitvi. Fosil po njegovem dokazuje, da je bil ta položaj pogost tudi že pri dinozavrih, njihovih prednikih.

Zarodek meri 27 cm od glave do repa in leži v jajcu, ki v dolžino meri 17 cm. Raziskovalci ocenjujejo, da je star od 66 do 72 milijonov let. Najverjetneje se je ohranil, ker ga odnesel plaz blata, ki je pokopal jajce in ga tako zaščitil pred mrhovinarji. Če bi se zarodek razvil, predvidevajo, da bi zrasel v dva- do trimetrskega rastlinojedega dinozavra. Fosil je bil sicer kar nekaj desetletij shranjen v skladišču, zdaj pa so ga vendarle privlekli na plan.