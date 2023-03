Neverjetno novo pravilo: ženske bodo lahko v bazenih plavale »zgoraj brez«

Nemčija je precej svobodomiselna država brez predsodkov o goloti. Nemci so veliki ljubitelji nudističnih plaž, zdaj pa so Berlinčani presenetili še z eno odločitvijo o kopanju na bazenih.

Odslej bodo ženske v Berlinu namreč lahko v bazenih plavale brez modrcev, je sporočila družba za upravljanje z bazeni v nemški prestolnici. Takšno odločitev so sprejeli v podporo boju proti diskriminaciji žensk.

Na Urad za boj proti diskriminaciji se je namreč pritožila ženska, ki se je počutila diskriminirana v primerjavi z moškimi, ki so lahko v bazenu plavali »zgoraj brez«. Kot posledico te pritožbe, bo družba Berlinski bazeni spremenila svoje notranje predpise za plavanje na bazenih tako, da bodo ti enakopravni za oba spola. »Plavanje golih prsi bo odslej mogoče tudi za osebe ženskega spola in osebe, čigar prsi so kot ženske,« so zapisali.