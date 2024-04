Neverjetno, koliko časa sta šahirala sredi New Yorka. Podrla sta svetovni rekord (FOTO)

Nigerijski šahovski prvak Tunde Onakoya je s soigralcem, ameriškim šahovskim mojstrom Shawnom Martinezom, podrl svetovni rekord v najdaljšem šahovskem maratonu, potem ko je kar 60 ur brez poraza šahiral na Times Squaru v New Yorku, da bi zbral denar za revne otroke.

Devetindvajsetletni Onakoya se je podviga lotil v sredo in bil je vidno ganjen, ko je v petek ponoči (v soboto ob pol štirih zjutraj po srednjeevropskem času) pred navdušeno množico presegel zastavljeni cilj 58 ur; z Martinezom sta nato igrala še dve uri. Prejšnji šahovski rekord sta leta 2018 dosegla Norvežana Hallvard Haug Flatebø in Sjur Ferkingstad, ki sta šahirala 56 ur, 9 minut in 37 sekund.

»Veliko čustev v tem trenutku še ne morem predelati. Ne najdem pravih besed. Vem pa, da smo naredili nekaj resnično izjemnega,« je povedal. »Včeraj ob treh zjutraj sem se bil pripravljen že vsemu odpovedati ... Toda moji Nigerijci, ki so pripotovali z vsega sveta, so bili z menoj čez noč. Skupaj smo peli, oni so plesali in nisem jih mogel razočarati,« je dejal novi rekorder.

Za vsako odigrano uro sta Onakoya in Martinez dobila po pet minut odmora. Premori so bili včasih združeni in Onakoya jih je včasih izkoristil, da bi pozdravil Nigerijce in Newyorčane, ki so ga prišli spodbujat; včasih se jim je celo pridružil pri plesu.

Dobrodelni rekord

Onakoya je dobro znan v Nigeriji, kjer je leta 2018 v Ikoroduju na obrobju Lagosa zagnal projekt Chess in Slums. Organizacija pogosto marginaliziranim mladim ljudem, od katerih jih veliko ne obiskuje šole in delajo, da bi pomagali svojim družinam, ponuja prostor za učenje igranja šaha. Nigerijski predsednik Bola Tinubu je že čestital Onakoyi za »postavitev novega svetovnega rekorda in dokaz nigerijske odpornosti, samozavesti in iznajdljivosti«. Onakoya upa, da bo s pomočjo šahovskega podviga zbral milijon dolarjev (malo manj kot milijon evrov) za pomoč revnim otrokom v Afriki.

Na Times Squaru ju je podpirala množica Newyorčanov in Nigerijcev, ki so pripotovali z vsega sveta.

Guinnessova knjiga rekordov podviga še ni javno komentirala; včasih traja tudi več tednov, da potrdi nov rekord. Sta pa Onakoya in Martinez izpolnila vse njene kriterije.