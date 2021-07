Neverjetno, kaj so storili na hrvaški plaži (FOTO)

Na Hrvaškem poročajo o uničevanju javnega dobrega. Na otroku Brač, natančneje v Sutivanu, je nekdo z vijaki pritrdil ležalnike na skalnanto plažo. A to še ni vse. Kot poroča 24sata, gre za pomembno geološko točko, saj so tam našli dobro ohranjene sledi padca asteroida na naš planet pred 66 milijoni let. To območje so nameravali zaščititi kot geopark, a je nekdo z enim svedrom to onemogočil.Po poročanju portala morski.hr je padec asteroida zelo pomemben trenutek v zgodovini Zemlje, saj tvori mejo med dvema geološkima obdobjema: mezozoikom in kenozoikom. Ta točka je tako svetovnega pomena in predmet številnih sedanjih in prihodnjih geoloških raziskav.