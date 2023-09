Neverjetno, kaj ponujajo nekateri hoteli po svetu: v enem se lahko celo znebite zakonca

V hotelih po svetu poskušajo na različne načine doseči, da bi si gostje bivanje pri njih zapomnili. Hotel v Veliki Britaniji gostom ponuja možnost, da se znebijo partnerjev, ki so na počitnicah nemogoči. Na razgledno točko nad prepadom v bližini hotela, ki so jo zavarovali z opozorilnim trakom, so postavili klopco, privezano na velikansko fračo, območje pa označili z napisom: »Tu se lahko znebite zakonca.«

V hotelu Overlook spijo le gostje z dobrimi živci: kopalnica je namreč opremljena po navdihu kultne grozljivke Izžarevanje. Tako imate brisačo obešeno kar na sekiri, tla v kopalnici pa prekriva preproga z naslikanimi madeži krvi.

Obstaja tudi sobna postrežba za pse.

Precej bolj ljubko in prijazno domislico je gostom ponudil hotel na Poljskem: na recepciji izberejo lončnico in jo odnesejo v sobo za družbo. Se vam je že zgodilo, da na počitnicah niste več vedeli, kateri dan v tednu je? V hotelu lsewhere v Ukrajini nevšečen počitniški pojav preprečujejo s preprogami, na katerih so zapisana imena dni v tednu. Postavljene so pred dvigalom in jih vsak dan menjajo.

Sobna postrežba štirinožnim prijateljem

Gostje enega od newyorških hotelov dobijo v kopalnici papirnato vrečko, v kateri naj bi s seboj odnesli ostanke uporabljenega hotelskega mila. Ta morajo v nasprotnem primeru namreč metati v smeti, kar pa ni najbolj ekološko. Medtem ko se v mnogih turističnih kapacitetah zmrdujejo nad psi, so v nekaterih redkih ti sprejeti z odprtimi rokami. Neki hotel tako ponuja štirinožnim prijateljem celo sobno postrežbo, med drugim je mogoče naročiti piščančje grižljajčke.

V drugem hotelu so se na meniju pošalili iz otroških muh, ki jih dobro poznajo vsi starši. Jedi so namesto z običajnimi imeni označili z »nisem lačen« ali »tega nočem«.

Zasledili smo še druge zanimivosti, denimo spanje na strehi, gostje pa za zajtrk nato dobijo (tudi) tam pridobljeni med. Hotel v Londonu je prvi v Evropi gostom ponudil pametne telefone, ki jih lahko uporabljajo, medtem ko stanujejo pri njih. Na ta način se gostje izognejo visokim tarifam zaradi bivanja zunaj Evropske unije.