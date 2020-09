Neverjetno, kaj je »streslo« Zemljo

Zemljo je dosegel gravitacijski šok-val, ki se je začel širiti po največji doslej zabeleženi spojitvi dveh črnih lukenj, poroča BBC. Signal od tega vesoljskega dogodka je potreboval sedem milijard let, da je naš planet »stresel« maja lani. Čeprav je potoval tako dolgo, je bil še vedno dovolj močan, da so ga zaznali laserski detektorji v ZDA in Italiji. Trajal je le desetinko sekunde.



Računalniški algoritmi so določili vir vibracij zadnje trenutke dveh črnih lukenj, ki sta se združili okoli 150 milijard bilijonov kilometrov stran od nas. Znanstveniki pravijo, da je združitev, ki se je po ocenah zgodila malo pred polčasom vesolja, kot se je za BBC izrazil profesor Nelson Christensen iz observatorija na Azurni obali, dveh črnih lukenj ustvarila enotno entiteto z maso 142-krat večjo od mase sonca.