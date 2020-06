Neverjetni prizori na nebu: poglejte obroč okoli lune (FOTO)

Kaj je kolobarjasti mrk?

Kolobarjasti mrk nastane, ko sta Sonce in luna v isti črti z Zemljo, vendar pa je navidezna velikost lune manjša od velikosti Sonca in ga torej ne prekrije povsem. Sonce se zato pojavi kot zelo svetel prstan ali kolobar, ki obkroža temno luno. Kolobarjasti Sončev mrk se pojavi na leto ali dve in je viden v zelo ozkem pasu našega planeta.

REUTERS Spektakel na nebu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Ljudje na zahodu Afrike, Arabskem polotoku, Indiji in v delih Kitajske so danes lahko opazovali kolobarjasti Sončev mrk. Popoln obroč okoli Lune je bil viden nad Indijo, trajal pa je vsega 38 sekund. Opazovanje je bilo ponekod zaradi pandemije covida 19 okrnjeno.Tokratni mrk je bil najprej viden na severovzhodu Konga ob 5.56 po krajevnem času (6.56 po srednjeevropskem času), le nekaj minut po sončnem vzhodu. Trajal je minuto in 22 sekund.Nadalje so ga lahko opazovali v delih Arabskega polotoka, severni Indiji in južni Aziji, končal pa se je v Tihem oceanu. Vrhunec mrka s popolnim obročem okoli lune je bil nad mestom Utarakandom v Indiji blizu kitajsko-indijske meje ob 12.10 po krajevnem času (8.40 po srednjeevropskem času). Trajal je vsega 38 sekund.V srednji Evropi pojav ni bil viden, vendarle pa so lahko navdušenci ponekod na jugu in vzhodu naše celine opazovali delni Sončev mrk, ko luna le delno prekrije Sonce.Naslednji kolobarjasti Sončev mrk bo že čez slabo leto: 10. junija 2021.