Neverjetni prizori na Hrvaškem: ptiči mrtvi obležali na tleh (VIDEO)

V samo desetih minutah so padle velikanske količine dežja, ki so prebivalcem Reke in gasilcem povzročile številne preglavice. Po kratkotrajnem, a zelo močnem deževju so gasilci večkrat posredovali zaradi poplavljenih objektov, reševali so tudi voznico, ki je zaradi visoke vode obtičala v enem od predorov na reških cestah. strela pa je udarila v dimnik neke hiše in ga porušila.Močno neurje z obilnim dežjem je zajelo tudi druga mesta ob hrvaški obali, močno deževje je padalo tudi na jugu Dalmacije. Na območju Kaštelov pri Splitu, kjer je padlo 76 litrov dežja na kvadratni meter, je iz t. i. funnel oblakov po poročanju nekaterih hrvaških medijev nastala vodna tromba, po poročanju drugih pa blic tornado oz. močan sunek vetra, ki je zajel jato škorcev in ih pometal na tla. »Veter je pometel ptice po tleh. Nekateri ptiči so umrli zaradi udarca ob tla, mačke pa se zdaj gostijo,« je nenavadni dogodek za Dalmacija danas opisal očividec.Na morju pred Reko kot tudi pri Poreču, Pulju in otoku Mljetu pa je bilo videti vodne trombe, poroča portal index.hr.