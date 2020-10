Neverjetni prizori iz prestolnice, tisoči bežijo pred popolno ustavitvijo življenja (VIDEO)

Nekaj ur prej, preden je v Franciji začela veljati druga popolna ustavitev javnega življenja na območju vse države, so iz prestolnice prihajali prizori neverjetne gneče na cestah. Na tisoče Parižanov je želelo izkoristiti še zadnje ure in mesto luči zamenjati za manj urbano okolje.Kolone so bile v regiji Ile-de-France skupaj dolge okoli 700 kilometrov, enega najbolj dih jemajočih prizorov gneče pa je objavil dopisnik ameriške televizije ABC. Na posnetku je videti dolgo kačo avtomobilskih luči, ki so preplavile vse obvoznice, ki vodijo iz Pariza. Po poročanju francoskih medijev so številni meščani pariški zrak raje zamenjali za naravo, saj bi jim bilo zdaj življenje v Parizu tudi s psihološkega vidika težje. V gneči pa so bili verjetno tudi Parižani, ki so se vračali domov s šolskih počitnic.Popolna ustavitev javnega življenja v Franciji bo trajala najmanj do 2. decembra. Vsi, ki bodo zapustili svoje domove, bodo morali imeti pri sebi dokumente, s katerimi bodo upravičevali svoj izhod. Upoštevanje ukrepov bo nadzorovala policija.