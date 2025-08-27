Neverjetni posnetki sredi avgusta! Poglejte, kako je v tej evropski državi snežilo (VIDEO)
Čeprav poletje še ni reklo zadnje besede, pa je v ponedeljek v Romuniji zapadel sneg. Tako so snežne zaplate opazili na vrhu gore Omu v osrednjem delu države blizu mesta Brašov, pa tudi na gori Rodna v Vzhodnih Karpatih.
Temperatura se je, čeprav je še avgust, drastično znižala, tako da so na vrhu Omuja namerili -2 stopinji Celzija, medtem ko se je snežna odeja nekaj časa zadržala na Rodni, ki je približno 1000 metrov nadmorske višin, so navedli lokalni mediji.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.