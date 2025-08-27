Neverjetni posnetki sredi avgusta! Poglejte, kako je v tej evropski državi snežilo (VIDEO)

Čeprav poletje še ni reklo zadnje besede, pa je v ponedeljek v Romuniji zapadel sneg. Tako so snežne zaplate opazili na vrhu gore Omu v osrednjem delu države blizu mesta Brašov, pa tudi na gori Rodna v Vzhodnih Karpatih.

Temperatura se je, čeprav je še avgust, drastično znižala, tako da so na vrhu Omuja namerili -2 stopinji Celzija, medtem ko se je snežna odeja nekaj časa zadržala na Rodni, ki je približno 1000 metrov nadmorske višin, so navedli lokalni mediji.