V ROMUNIJI

Neverjetni posnetki sredi avgusta! Poglejte, kako je v tej evropski državi snežilo (VIDEO)

Temperatura se je drastično znižala, tako da so na vrhu gore v osrednjem delu Romunije namerili -2 stopinji Celzija.
Fotografija: Sneg v Romuniji. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Odpri galerijo
Sneg v Romuniji. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
27.08.2025 ob 17:15
M. U.
27.08.2025 ob 17:15

Poslušajte

Čas branja: 0:47 min.

Čeprav poletje še ni reklo zadnje besede, pa je v ponedeljek v Romuniji zapadel sneg. Tako so snežne zaplate opazili na vrhu gore Omu v osrednjem delu države blizu mesta Brašov, pa tudi na gori Rodna v Vzhodnih Karpatih.

Temperatura se je, čeprav je še avgust, drastično znižala, tako da so na vrhu Omuja namerili -2 stopinji Celzija, medtem ko se je snežna odeja nekaj časa zadržala na Rodni, ki je približno 1000 metrov nadmorske višin, so navedli lokalni mediji. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sneg vreme Romunija gore temperature

Priporočamo

Janša jih je napičil: »Naredili zastoje na avtocestah, nato jim napovedali vojno«
Lepa hči teflonskega Karla ni najbolj priljubljena: norčujejo se, da poučuje predmet Oči ma dnar
Matevž Šalehar - Hamo novo ljubezen menda našel pri novinarki RTV
Groza v katoliški šoli: med mrtvimi in ranjenimi tudi otroci, napadalec likvidiran (FOTO in VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Janša jih je napičil: »Naredili zastoje na avtocestah, nato jim napovedali vojno«
Lepa hči teflonskega Karla ni najbolj priljubljena: norčujejo se, da poučuje predmet Oči ma dnar
Matevž Šalehar - Hamo novo ljubezen menda našel pri novinarki RTV
Groza v katoliški šoli: med mrtvimi in ranjenimi tudi otroci, napadalec likvidiran (FOTO in VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.