Neverjetna preobrazba: železniška postaja je zdaj hotel (FOTO)

Še vedno je razkošna in veličastna, a spremenila je svojo namembnost. Nekoč druga največja železniška postaja v Evropi, za Leipzigom, je zdaj dih jemajoči hotel, ki sredi španskih Pirenejev ponuja popoln odklop in umik od vsakdanjega vrveža.

Povsem ohranili slog

Od leta 1928 je postaja povezovala špansko gorovje s francoskim, a vojne in katastrofe ji niso prizanašale od vsega začetka. Doleteli so jo požar, španska državljanska vojna, druga svetovna vojna, spori s francoskimi železnicami, usodo pa ji je 1970. zapečatilo iztirjenje tovornega vlaka.

Razvajajo se tudi v velnesu. FOTO: Instagram

Postaja Canfranc International je nato vrsto let samevala, medtem ko so o njej krožile zgodbe o njeni vlogi pri nacističnem tihotapljenju zlata in pa slavnih popotnikih, ki so se med čakanjem na drugi vlak krepčali v razkošni kavarni. Po petih letih temeljite, večmilijonske prenove, za katero sta zaslužni oblast v Aragoniji in skupina Barcelo Hotel, pa je nekdanja postaja zdaj zaživela kot razkošen hotel s centrom dobrega počutja: Canfranc Estacion, kot danes nosi ime, ponuja elegantno bivanje v 104 sobah, velnes z bazenom, bar, restavracijo, knjižnico in konferenčne prostore za goste s poslovnimi ambicijami.

Slog iz prve polovice minulega stoletja so pri prenovi povsem ohranili, tudi osebje nosi uniforme v zelenih in kremnih odtenkih, kakršni so bili značilni za zaposlene na nekdanji postaji, v recepciji pa je izobešena slika prvotne veličastne zgradbe, ki so jo uokvirili kar v nekdanje okno mogočnega poslopja.

104 sobe so na voljo petičnim gostom.

Med osebjem so tudi tisti, ki so se kot otroci igrali na postaji ali v njeni okolici, gostje pa dandanes naravnost uživajo v njihovih pripovedih, povedo zdajšnji upravniki, ki si manejo roke ob velikem povpraševanju, pa čeprav je hotel v mestecu s komaj 500 prebivalci dokaj težko dostopen. Toda obiskovalci le prihajajo tako s španske kot s francoske strani, in ker je letališče v Zaragozi oddaljeno le dve uri, pričakujejo tudi iz tujine. V zimskem obdobju jih lahko privabijo tudi s smučarskim središčem Candanchu, ki je oddaljeno le pet kilometrov, v toplih mesecih pa z Jakobovo potjo, na katero se je mogoče priključiti tako rekoč le nekaj korakov stran od hotela.