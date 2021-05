Neverjetna nesreča na turistični točki, visel 100 metrov nad tlemi

Zakaj je bil most kljub močnemu vetru odprt, ni znano.

Viseči mostovi s steklenim dnom, ko se razgledi odpirajo ne le daleč okoli, ampak lahko neovirano strmiš tudi v brezno pod seboj, so nadvse priljubljeni na Kitajskem. Sploh v nacionalnem parku Džangdžjadžje, ki se 300 metrov nad tlemi razteza prek 430 metrov širokega kanjona, je pravi turistični magnet, hoja prek njega nikakor ni za rahločutne.Lahko pa se spremeni v nočno moro pri belem dnevu, tudi če se odločiš zakorakati prek krajšega mostu, denimo tistega, ki visi 100 metrov visoko nad dolino blizu kitajskega mesta Longdžing. »Že ob gledanju me je oblil ledeni pot,« je dejal eden izmed skoraj šestih milijonov gledalcev, ki so si na spletu ogledali posnetek nesrečneža, ki je hodil po mostu v trenutku, ko je močan sunek vetra razbil steklene panele pod njegovimi nogami. A je v tej grozi imel srečo in ohranil nekaj prisebnosti, vsaj za tiste najbolj odločilne prve delčke sekunde, da se je oprijel jeklene konstrukcije mostu.Kar bi morala biti izjemna izkušnja, se je spremenilo v grozo s travmatičnimi posledicami.Čeprav je pokrajino, kjer visi most s steklenimi paneli, bičal močan veter, se je pustolovščine željni moški odločil sprehoditi po razgledni konstrukciji. Zaradi neprijaznega vremena je bil edini, ki se je drznil lotiti tega visokoadrenalinskega sprehoda. Nato pa dobil precej več, kot je pričakoval. Zahreščalo je, nekaj talnih steklenih panelov se je pod močjo vetra zdrobilo na koščke, ki so strmoglavili v 100-metrsko globino. Možakarju se je uspelo oprijeti ograje, sledilo je verjetno najdaljših 40 minut njegovega življenja, ko je čakal na prihod reševalcev.Ob pomoči gasilcev, policije se mu je prek kovinskih prečk, ki so prej držale steklene panele, zdaj pa so vmes zevale luknje, uspelo priplaziti na trdna tla. Čeprav ni bil poškodovan, so ga morali zaradi travmatične preizkušnje hospitalizirati.