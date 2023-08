Neverjetna barovska taktika: če pokažejo prsi, dobijo zastonj pijačo

Turistična destinacija Split se je končno, pa saj so si domačini to že tako želeli, uvrstila na naslovnice tujih časopisov. A ne s čim pozitivnim … »Medtem ko se pijani Britanci prepirajo in bruhajo po ulicah nove prestolnice zabave, se dekleta slačijo za brezplačno pijačo in popijejo 10 ta kratkih v 10 sekundah!« je bil, denimo, naslov članka, s katerim osrednji tabloid The Sun opisuje glavno mesto Dalmacije.

Njihov novinar je namreč obiskal nabito poln bar ShotGun, četudi ima zgolj 25 sedežev, jim uspe v grla mladih Britank in Britancev natočiti tudi po 400 in več kozarčkov žganic in koktajlov, cena enega pa je od štirih evrov naprej. Ko sta poskusili tako imenovani Anus Burner (zadnjični gorilnik), v katerem se pretakajo tako tekila, pomarančni sok kot tabasko, sta bili britanski obiskovalki Stacey iz Manchestra in Londončanka Katy najprej kar malo ogorčeni, no, že kmalu je steklo po pričakovanjih. To, da je morala mestna uprava Splita vpeljati visoke kazni za svoje goste, ki urinirajo in še drugače onesnažujejo tamkajšnje znamenitosti, ki so za nameček še pod Unescovo zaščito, sta dekleti razumeli: »Razumeva, a morava vseeno dodati, da so bari v Splitu na splošno izjemno majhni, najpogosteje z le enim straniščem. Že zato se morajo znajti ljudje pač po svoje. Zato priporočava veliko več javnih stranišč in šele potem tako visoke kazni!«

Domačini preobčutljivi?

Lastnik ShotGuna Juraj Perišić, ki je lokal odprl šele pred letom dni, je britanskemu novinarju povedal: »Split je bil nekoč res dolgočasno mesto, vendar je pred leti krenil v bolj sproščeno smer; ker sem želel biti del tega tudi sam, sem odprl svoj bar.« In nadaljeval: »Ko nas ljudje najdejo, nas ne zapustijo več! Vsak večer se vračajo. Večina obiskovalcev se želi samo noro zabavati in tudi kazni očitno nikogar ne ganejo preveč. Domislil sem si zanimive ugodnosti, zaradi katere imamo po vsej verjetnosti tudi vselej tako nabito polno: obstaja namreč možnost, da dekleta pokažejo natakarju prsi in prejmejo zastonj pijačo, kakršno koli! Vsi tisti, ki pa v desetih sekundah popijejo deset kozarčkov, prejmejo brezplačno rundo ...« Ko se je novinar časnika The Sun v tistem odločil preizkusiti Perišićevo ponudbo, je menda že kmalu končal pred straniščno školjko.

ShotGun je čez dan zaprt, ponoči pa je to kraj nore zabave. FOTO: Cropix

Res je, svetovni mediji poročajo, da je Split očarljivo mesto, kjer so plaže, ohranjena kulturna dediščina in zabava tako rekoč na dosegu roke, res pa je tudi, da je vse več omemb, da je postal kraj prestolnica uriniranja na javnih mestih, pijančevanja, zaradi rjovenja mladih pa še neznosnega hrupa! Mladi Britanci pa se vsi po vrsti strinjajo, da se domačini morda za odtenek preveč pritožujejo nad njimi ...