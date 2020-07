Neverjeten uspeh zdravnikov: ločili siamski dvojčici

Vatikanska pediatrična bolnišnica v Rimu, Bambini Gesu, je dosegla izjemen uspeh, pravi medicinski čudež: uspešno so ločili siamski dvojčici, ki sta se rodili zraščeni z lobanjo. Združeni sta bili na temenskem delu in si delili tudi nekatere lobanjske kosti ter cerebralni venski sistem, Italijani pa so z uspešnim in nadvse zahtevnim posegom spisali posebno poglavje v medicini.​

Ervina in Prefina sta se rodili kot dvojčici craniopagus, kar je izjemno redko: na svet sta prišli s povsem ločenima telesoma, vsaka je imela svoj obraz in možgane, a sta bili zraščeni na vrhu lobanje, kar je izjemno redko. Znani so primeri siamskih dvojčkov, ki so bili ob rojstvu zraščeni z zadnjim delom glave, doslej so jih uspešno ločili dvakrat, uspešne ločitve zraščenih s temenom pa do zdaj ni beležil nihče. Ervina in Prefina sta se rodili leta 2018 v Centralnoafriški republiki, v Italijo pa sta pripotovali v okviru humanitarnega programa. Postopek ločitve je bil zelo dolg, potekal je v treh delih. Prvi dve operaciji so opravili maja in junija lani, zadnjo pa minuli mesec: trajala je neverjetnih 18 ur, pri njej je sodelovalo več kot 30 medicinskih strokovnjakov, pred posegom pa sta si deklici ogledovali druga drugo z ogledali.



Še vedno okrevata in bosta v bolnišnici še nekaj časa, sta pa 29. junija že praznovali drugi rojstni dan – v maminem naročju, ločeni.