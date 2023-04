Neverjeten posnetek iz fronte v Bahmutu: »Ta napad jih je sesul v prah« (VIDEO)

Po spletu kroži neverjeten posnetek iz fronte v Ukrajini. Prikazuje, kako se naboj vozila za razminiranje meteorit UR-77 ne uporablja za prebijanje minskega polja, temveč kot močno ofenzivno orožje proti ruskim silam.

UR-77 Meteorit je vozilo za razminiranje, ki temelji na goseničnem podvozju široko uporabljenega samovoznega topa 2S1 Gvozdik. Opremljeno je z lanserjem in dvema linijskima nabojema za čiščenje min, ki ju izstreljujejo izstrelki v minsko polje, ki ga je treba očistiti.

Naboj ustvari udarni val, ki uniči ali aktivira mine in ustvari očiščen prostor širok približno šest metrov in dolg do 90 metrov. Zato se lahko uporablja tudi kot orožje za napad z omejenim dosegom.

»Včeraj sem poročal, da so bili Rusi pregnani iz ulice Korsunskega v Bakhmutu in tukaj imamo vizualno potrditev. Ukrajinski UR-77 je neposredno zadel ruske položaje in jih sesul v prah,« je zapisal uporabnik tviterja, ki je objavil posnetek napada.

Posnetek sicer potrjuje vsaj del njegovih trditev, čeprav ni mogoče z gotovostjo trditi, od kod izvira posnetek in ali so z orožjem upravljale ukrajinske ali ruske sile.