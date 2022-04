Neverjeten podvig: na supu hoče okoli Danske

Če mu bo podvig uspel, si bo zares prislužil vzdevek Viking. Namerava namreč preveslati svojo domovino, 1400 kilometrov okoli Danske, in to na supu!

Nikoli ni sam

Supanje za Casperja Steinfatha že dolgo ni več rekreacija, ampak disciplina, v kateri redno tekmuje in zmaguje, s supom je iz domovine odpotoval že do Norveške. Desk, na kateri stoji ali pa čepi na kolenih in vesla, je v minulih letih preizkusil že ničkoliko, da je izbral najzanesljivejše plovilo. No, več njih, saj je pred njim dolga in zahtevna pot, na prve preglavice pa je 28-letni Danec, ki je na pot krenil 2. aprila, že naletel.

Casper na vodi tudi tekmuje in zmaguje. FOTOGRAFIJI: Twitter

Vreme mu jo je namreč pošteno zagodlo z nenavadnimi nevihtami, nekajmetrskimi valovi in celo snegom. Vsak dan vesla in se približuje cilju, ob večerih pa se ustavi ob obali, si postavi šotor in nabere moči za naslednji dan. Ter seveda navijače in vse več oboževalcev razveseli z objavo na družabnem omrežju, trenutno denimo poroča o sončnih opeklinah in blagih ozeblinah.

Na supu vsak dan prevaža svoje začasno bivališče, kuhalno ploščo in nekaj konzerviranih obrokov ter še nekaj pripomočkov, za skupno 30 kilogramov opreme, na morski gladini pa je le redko osamljen; vsak dan se mu namreč na svojih deskah pridružijo podporniki, ki mu delajo družbo pri doseganju dnevnega cilja 40 kilometrov, nekateri z njim celo šotorijo.

1400 kilometrov je dolga pot.

Ko mu kdo reče, da je kakor Forrest Gump na valovih, je ponosen, saj gre za junaka iz njegovega najljubšega filma, ki na svoji tekaški preizkušnji pritegne številne sledilce in marsikoga spodbudi k preobratu v življenju. Trdoživi Casper se veseli prihajajočih toplejših dni, ko bo prijetno vreme nedvomno na plan zvabilo še več oboževalcev in bo njegova odisejada še zanimivejša. Upa, da bo do poletja že na trdnih tleh, saj se mora začeti pripravljati na poroko, ki bo avgusta.