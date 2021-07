Neverjeten lov na zaklad, ki buri duhove

Zaščitena najdišča so ogrožena

Glasbo je zaupal zemlji. FOTO: Donatas1205/Getty Images

3 leta bo plošča zakopana, če je ne najdejo prej.

Domači arhipelag Orkney na Škotskem je zanj velik navdih, zato ne preseneča, da ga je pri zadnji plošči sklenil tudi neposredno vključiti v ustvarjalni proces. Edini izvod albuma Carve the Runes Then be Content with Silence je namreč zakopal nekje na otokih, potem ko bo zemlja kolutu z magnetnim trakom dodala svoje in ga preobrazila, pa ga bo vnovič posnel, izdal in zapel tako, kot mu narekuje Orkney, ki se bo podpisal pod njegovo stvaritev in pustil neizbrisen pečat.pa je s svojim dejanjem sprožil nepričakovan odziv javnosti: ta je njegov projekt sprejela kot lov na zaklad, zato so se številni oboževalci že podali na otoke, ki sicer skrivajo dragoceno zgodovinsko in arheološko dediščino, ter začeli kopati za ploščo. To je seveda razbesnelo številne strokovnjake z arheologi na čelu, ki se bojijo, da bodo množice uničile pomembna najdišča. Cooper zagotovo ve, kje so ključne točke, zato albuma zanesljivo ni zakopal tako, da bi ogrozil najdišča, a njegovi oboževalci zanesljivo ne poznajo območja tako dobro, da bi se lahko povsem ognili občutljivim predelom, se za glavo držijo arheologi, ki so pred leti morali zakonsko zaščiteno območje varovati celo pred otroki: podjetje Cadbury je takrat spodbudilo družine, naj se z detektorji kovin odpravijo na pustolovščino po Orkneyju in iščejo rimski zaklad, pri tem pa so povzročili nemalo škode.Cooperjevo skrivališče naj bi sicer označeval graviran kamen, na eni strani je pero, na drugi runa, kar je delo kiparke, poroča STA. Predstavnik glasbene založbe Mercury KX/Decca, ki bo album izdala takrat, ko ga bo odkril najbolj goreč lovec na zaklade oziroma najpozneje čez tri leta, je povedal, da sta zgodovina Orkneyja in njegov ekosistem v središču te stvaritve, zato je bil Cooper izjemno previden in uvideven pri iskanju primernega skrivališča.