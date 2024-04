Nevednost ameriškega vrha: Švico zamenjali za Švedsko

Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo moral biti ob naslednjem obisku katere od evropskih držav precej pozoren na to, kakšno znanje iz geografije imajo njegovi najtesnejši sodelavci. Takšne napake, kot so jo naredili na omrežju X, kjer so se hoteli v njegovem imenu pohvaliti, kako se bo Blinken v Parizu srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in še nekaterimi drugimi voditelji, res ne bi smel več ponoviti.

Ob zapisu, da prihaja v francosko prestolnico, je namreč ministrstvo objavilo tudi krajši videoposnetek, na katerem je zemljevid Evrope. Ta je takoj padel v oči novinarjem švedskega časopisa Aftonbladet, saj so ime svoje države zagledali kar v centralnem delu stare celine. Natančneje, tam, kjer v resnici leži Švica.

Nad objavo so bili začudeni tudi nekateri uporabniki X, ki so ob tem pisali komentarje, med drugim: »Nisem vedel, da lahko kar iz Italije prideš na Švedsko.« Ustvarjalci profila ameriškega zunanjega ministrstva so objavo kmalu umaknili, a brez kakršnega koli pojasnila. V Aftonbladetu ob tem dodajo, da so takšne napake med Američani kar pogoste. V eni od raziskav, ki jo je opravila Visit Sweden oziroma tamkajšnja osrednja turistična organizacija, se je izkazalo, da kar polovica sodelujočih, ki so prihajali iz ZDA, ne zna razločiti med Švico in Švedsko.