Nevarnost za nosečnice: koronavirus se prenaša tudi na plod

K sreči sta danes oba zdrava. FOTO: Shutterstock Photo

Francoski raziskovalci so razkrili, da se okužba z novim koronavirusom pri nosečnicah lahko prenese tudi na plod. Že od začetka epidemije so se pojavljali primeri novorojenčkov, ki so bili pozitivni na koronavirus, a niso imeli dovolj dokazov, da bi izključili možnost, da so se dojenčki okužili po rojstvu. Nedavno objavljeni primer novorojenčka iz Teksasa, ki je bil takoj po rojstvu testiran na covid 19, je dal bolj prepričljive dokaze, da lahko pride do prenosa virusa med nosečnostjo.V pariški porodnišnici se je prav tako marca rodil dojenček, ki je bil pozitiven na koronavirus. Ob rojstvu je imel simptome vnetja v možganih, je razkrila pediatrinja Deniele De Luca, ki je vodila raziskovalno skupino. Dojenček, ki je danes star že več kot 3 mesece, je dobro okreval, njegova klinična slika pa je praktično v mejah normale, je še dejala zdravnica. Dodala je še, da je tudi mati, ki je med porodom potrebovala kisik, zdrava. De Luca je meni, da se je virus prenesel skozi posteljico 23-letne matere.V pariškem primeru so po mnenju zdravnice lahko testirali posteljico, amnijsko tekočino, popkovnično kri ter materino in dojenčkovo kri. Rezultati so pokazali, da virus doseže posteljico in se tam razmnožuje. Nato se lahko prenese na plod, ki se lahko okuži in ima simptome, podobne odraslim bolnikom.