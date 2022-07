Nevarnost: proti Zemlji drvi nova sončna nevihta, astronomi zaskrbljeni

Pred petimi dnevi so astronomi opazili velikansko sončno pego in filamente na površini Sonca, kar je takoj vzbudilo skrb zaradi možnih izbruhov koronalne mase proti Zemlji. Njihove slutnje so se uresničile, saj je v petek na površini Sonca prišlo do ogromnega sončnega izbruha.

Kaj je sončna nevihta? Sončna nevihta je izraz, uporabljen za atmosferske učinke, ki jih občutimo na Zemlji, ko Sonce odda ogromno energije. Ti izbruhi lahko proti Zemlji pošljejo tok električnih nabojev in magnetnih polj, ki potujejo s hitrostjo več kot štiri milijone kilometrov na uro, moč sončne nevihte pa se lahko primerja z močjo milijarde jedrskih bomb.

Tamitha Skov, raziskovalka pri neprofitni organizaciji Aerospace Corporation, je napovedala sončno nevihto z neposrednim udarcem. »Neposredni udarec! Kači podobna žarilna nitka se je sprožila kot velika sončna nevihta. Nasa napoveduje udarec v zgodnjih jutranjih urah 19. julija. Možne so močne avrore,« je zapisala v tvitu in dodala, da bi lahko prišlo do motenj v navigacijskih sistemih GPS in radijskih komunikacijah. Temu je sledila še ena objava, v kateri je objavila tudi videoposnetek izbruha. Kot trdi, je »težko napovedati magnetno orientacijo te sončne nevihte, ki je usmerjena proti Zemlji«. Če je magnetno polje nevihte obrnjeno proti jugu, so možne razmere za sončno nevihto G2 in celo G3.

Za primerjavo: največja sončna nevihta v zgodovini, znana kot Carringtonov dogodek, ki je skrhala telegrafske žice in povzročila gozdne požare, je imela klasifikacijo G5. Sonce je trenutno v aktivni fazi svojega 11-letnega cikla, zato naj bi do takšnih dogodkov pogosteje prihajalo vse do leta 2025, ko bo Sonce doseglo svojo največjo aktivnost.