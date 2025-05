Nevarne okužbe se bliskovito širijo, učinkovitega zdravila ni

Glivične okužbe postajajo vse večja grožnja zdravju, saj se širijo po vsem svetu, in to z veliko hitrostjo. Mikroskopske glivične spore, ki živijo v človeškem telesu, zemlji in zraku, povzročajo resne zdravstvene težave, med najbolj skrb vzbujajočimi in nevarnimi pa je okužba z glivicami iz rodu Coccidioides, ki povzroča bolezen, znano kot kokcidioidomikoza, tudi dolinska mrzlica ali kalifornijska bolezen.

Simptomi običajno izzvenijo v nekaj tednih ali mesecih.

Bolezen se najprej razvije v pljučih, a se lahko razširi tudi na druge organe. Simptomi so izredno podobni gripi ter vključujejo povišano telesno temperaturo, bolečine v prsih, kašelj, utrujenost in pomanjkanje energije, bolečine v mišicah ali sklepih, glavobol ter izpuščaje, ki se lahko pojavijo kjer koli po telesu.

Običajno izzvenijo sami v nekaj tednih ali mesecih, v hujših primerih pa je treba bolezen tudi zdraviti, in sicer s protiglivičnimi zdravili. Okužimo se z vdihavanjem spor omenjene glive, ki živi v tleh na območjih z vročim in suhim podnebjem, zato je potrebna še posebna previdnost, ko potujemo v takšne kraje, saj lahko hitro s seboj domov prinesemo še kaj drugega kot lepe spomine in spominke za bližnje.

Počasi ga zastruplja

Kako hudo lahko zaradi okužbe zbolimo, dokazujeta Torrence Irvin in Rob Purdie. Prvi je prepričan, da je vdihnil spore Coccidioides junija 2018, medtem ko je užival na svojem dvorišču v Kaliforniji. Njegovo stanje se je hitro poslabšalo, izgubil je skoraj polovico telesne teže, preden je specialist skoraj eno leto pozneje pravilno diagnosticiral okužbo, piše CNN.

V okrog treh odstotkih primerov se zgodi, da se glivica razširi na možgane.

Podobno je Rob Purdie vdihnil spore leta 2012, ko je delal na vrtu. Okužba se je razširila na njegove možgane, kar je povzročilo glivični meningitis, smrtonosno vnetje zaščitnih membran okoli možganov in hrbtenjače. Da se glivice razširijo na možgane, se zgodi v okrog treh odstotkih primerov, posledice pa so grozljive. Purdie bo moral tako do konca življenja prejemati intrakranialne injekcije z izredno toksičnim zdravilom, ki ga počasi zastruplja.

Potrebujemo nova zdravila

Zdravljenje glivičnih okužb predstavlja velik izziv zaradi naraščajoče odpornosti glivic na obstoječa zdravila. Trenutno je na voljo le okoli 17 protiglivičnih zdravil, kar je bistveno manj kot antibiotikov za bakterijske okužbe. Razlog za to je v genetski podobnosti med glivicami in ljudmi, zaradi česar je težko razviti zdravila, ki bi učinkovito uničila glivice, ne da bi pri tem škodovala človeškim celicam.

Nekatera obstoječa zdravila lahko povzročijo resne stranske učinke, kot so odpoved ledvic, impotenca, pankreatitis, poškodbe jeter in hude alergijske reakcije, zato je bistveno predvsem odkrivanje novih zdravil, ki bodo učinkovito delovala proti glivičnim okužbam, a ne bodo škodovala človeku. V nasprotnem primeru se nam ne piše nič dobrega.