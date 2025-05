Operacija Sindoor: Indija je napadla Pakistan, zadetih več lokacij, prihajajo poročila o hudem obstreljevanju (VIDEO)

Indija je izvedla zračne napade na več ciljev v Pakistanu. V odgovor na aprilski smrtonosni napad na indijski del Kašmirja je indijska vojska napadla devet ciljev s teroristično infrastrukturo na pakistanskem ozemlju, so sporočili v New Delhiju.

»Pred kratkim so indijske oborožene sile začele operacijo Sindoor z napadi na teroristično infrastrukturo v Pakistanu (...), od koder so bili organizirani in vodeni teroristični napadi na Indijo,« je v kratki izjavi sporočila indijska vlada.

Indija je minuli teden obtožila sosednji Pakistan, da je odgovoren za najbolj smrtonosen napad na civiliste v indijskem delu Kašmirja v četrt stoletja. V tem napadu na turiste blizu mesta Pahalgam je bilo 22. aprila ubitih 26 ljudi. Pakistan je vpletenost zanikal in pozval k neodvisni preiskavi. Indija obtožuje Pakistan, da podpira čezmejni terorizem, kar Islamabad odločno zanika.