Nevarna sredozemska atrakcija (VIDEO)

Ko je potniško letalo družbe Wizz Air med pristajanjem na grškem otoku letelo le nekaj metrov nad glavami turistov, je bil to eden tistih trenutkov, ko vam zastane srce. Dramatičen posnetek pristanka na grškem otoku Skiatos je na spletu delil ljubitelj letal, mnogim pa se je posnetek zdel moteč. Vzletišče na otoku, ki so ga zgradili le nekaj metrov od morja, je postalo turistična atrakcija, saj so si mnogi želeli tam posneti spektakularne pristanke, poroča Jutranji list.

Toda celo izkušeni opazovalci letal so bili videti šokirani, ko je letalo hitelo proti vzletno-pristajalni stezi in le za malo zgrešilo letališko ograjo. Nekaj ​​ljudi se je zbralo na plaži in cesti, ki poteka po ozkem kopnem med morjem in vzletno-pristajalno stezo. Ko pa se je airbus A321neo približeval, je postajalo vse bolj jasno, da pilot z njim leti zelo nizko. Nekateri opazovalci so zato začeli v paniki bežati pred spuščajočim se letalom.

Na posnetku je slišati nekaj opazovalcev, kako presenečeno kričijo ob grmenju motorjev, letalo pa je enemu moškemu, ki ga je opazoval, med nizkim pristankom celo razmršilo lase, ena mlada deklica je padla na hrbet, ker jo je podrla moč vetra, druga pa je izgubila klobuk.

Na koncu je pilot varno pristal na letališču, množica pa je zagotovo doživela izkušnjo, o kateri bodo še dolgo govorili.