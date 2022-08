Neurja vzela veliko življenj, številne še pogrešajo (FOTO)

Tako kot Slovenijo so tudi preostale osrednje in južnoevropske države ta teden zajela silovita neurja, ki so terjala celo smrtne žrtve. Za zdaj poročajo o skupno 12 smrtnih žrtvah, med katerimi so tudi trije otroci, številni pa so ranjeni, brez strehe nad glavo in z gmotno materialno škodo.

Neurje je zajelo tudi Benetke. FOTO: Andrea Pattaro/afp

Najhuje je bilo v Italiji, Avstriji in na Korziki, poročajo evropski mediji: na francoskem otoku so sunki vetra dosegali do 224 kilometrov na uro, pet ljudi je umrlo, med njimi najstnica, ko je drevo padlo na njen bungalov v avtokampu, še vedno pa številne pogrešajo.

Med 20 ranjenimi so štirje huje poškodovani, še poročajo tamkajšnje oblasti in pristavljajo, da pogrešane išče okoli 300 reševalcev, pomagajo tudi helikopter in dve letali. Več tisoč gospodinjstev je brez elektrike, evakuirali so številne priljubljene turistične kampe, južna Francija pa se že več dni spopada s silovitim deževjem in poplavami.

V Avstriji je v strahovitih neurjih umrlo pet ljudi, dva otroka na avstrijskem Koroškem, trije odrasli pa v Spodnji Avstriji, potem ko jih je pokopalo drevo; drevje je hudo poškodovalo še petnajst ljudi, med njimi pet otrok, nekatere pa še pogrešajo. Padla drevesa sta dva človeka ubila tudi v Italiji, v Toskani, ranjenih je še okoli 20 ljudi.

Poplave in padlo drevje so zaprli številne ceste in ohromili javni potniški promet, močan veter pa ni prizanesel niti Benetkam, kjer je z zvonika na znamenitem Trgu sv. Marka padala opeka, zato so širše območje zdaj ogradili in tako turistom onemogočili dostop. Številnim pouličnim prodajalcem spominkov so sunki vetra pometali stojnice v kanale.

224 kilometrov so dosegali sunki vetra na Korziki.

Ekstremnim vremenskim pojavom v Evropi in tudi drugod po svetu ni videti konca, vzrok pa strokovnjaki pripisujejo predvsem podnebnim spremembam oziroma človeku. Letošnje poletje so povsod zaznamovali suša, vročinski rekordi in obsežni požari, ta hip denimo neustavljivo gori na severu Alžirije, kjer je do zdaj umrlo že 38 ljudi, temperature pa vztrajajo pri skoraj 50 stopinjah Celzija. Skrajne so tudi poplave, ki pestijo nekatere evropske države, neprizanesljive pa so še marsikje v Aziji in na Novi Zelandiji.