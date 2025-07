Neurja razdejala Hrvaško: padala je debela toča, trajekti obstali (FOTO in VIDEO)

Hrvaško je v soboto proti večeru zajelo divje neurje. V pičli uri je v Zadru padla polovica povprečnih julijskih padavin, na udaru so bili tudi Karlovec in okolica. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, padala pa je toča s premerom do pet centimetrov.

Med 21. in 22. uro je v Zadru padlo kar 20,2 mm dežja. Ceste so se hitro spremenile v potoke, voda pa je zalila tudi predore na avtocesti A6. Promet je bil oviran, hitrost omejena na zgolj 60 km/h. Tudi avtocesta A7 ni ušla težavam – viadukt Severinske Drage je bil za krajši čas celo poplavljen.

Prišlo je tudi do kaosa v pomorskem prometu. Katamarani in trajekti med Puljem, Zadrom, Dubrovnikom, Splitom in Visom so obstali. Trajekt Split–Vis je namesto ob 21. uri izplul šele ob 2.30 zjutraj.

Za nedeljo je izdano oranžno in rumeno opozorilo za večji del Hrvaške.