Neuničljiva Marija preživela pet držav in tri vojne (FOTO)

Daleč je že leto 1863, ko je bila Hrvaška še del Habsburške monarhije in je Otto von Bismarck šele združeval Nemčijo (v Ameriki pa je potekala državljanska vojna med severom in jugom); takrat je bila v majhni družinski ladjedelnici v Baški na otoku Krk v morje prvič porinjena gajeta (torej ribiška ladja).

Leta 1863 so jo porinili v Jadransko morje, in od takrat pluje po njem. FOTO: Robert Fajt/Cropix

Odsihmal je na morju prebila skoraj 60 tisoč dni in je v svoji karieri zamenjala štiri imena ter 11 lastnikov, danes pa gajeta Marija velja za najstarejšo ladjo na Jadranu. Njen sedanji lastnikje za Jutranji list povedal, da je prvo srečanje prineslo mešane občutke: »Ladja je bila precej počasna, od daleč nisi mogel oceniti, ali pluje ali stoji na morju – ampak takoj mi je bila všeč: preprostost, ladja je majhna, rustikalna, starinska.«

Nato je Brcanija še nekajkrat na plovbah peljal mimo Marije, pred tremi leti pa se mu je pokazala priložnost, da postane njen lastnik; od soseda v poreškem pristanišču je slišal, da je Marija v rovinjski ladjedelnici – ter na prodaj! »Niti trenutek nisem dvomil,« je dejal Josip, ki je zanjo odštel 30 tisoč evrov, precej pa je vložil tudi v obnovo, ki je potekala minulo zimo.

»Nisem vlagal samo v motor, ampak smo naredili šank, usposobili kuhinjo, imamo žar na drva, pod palubo pa načrtujemo dve kabini za spanje.« Josip sicer ni strokovnjak za zgodovino Marije, jo je pa združenje Mare Nostrum Croaticum po podrobnih preiskavah registrov okronalo za najstarejšo ladjo na Jadranu, ki je iz ladjedelnice prišla z imenom Dva brata (po bratih Lovrić, ki sta bila njena prva lastnika) leta 1863 in je od takrat vseskozi registrirana.

Zdajšnji lastnik Josip Brcanija je nima namena prodati. FOTO: Robert Fajt/Cropix

Leta 1892 so jo prodali na Cres pa na Lošinj ter naprej na Sutivan, kjer je že nosila ime Maria Rocco. Pred dobrim stoletjem so je pod imenom Sveti Ante Prvić Luka uporabljali za prevoz vina, za kar so potrebovali tudi posebno prilagojene sode, da so jih lahko pospravili pod palubo. Eden od potomcev lastnika, ki je prevažal vino, je pred leti za Slobodno Dalmacijo opisal klavrn konec prevozov vina: »V Dubrovnik se je leta 1935 odpravil s polno ladjo vina. Mesec dni je bil privezan na Gružu, prodal pa ni niti litra.« Ladjo so znova prodali, služila je istemu namenu, šele leta 1971 je spremenila namen in postala ladja za dviganje peska iz morja ter za oskrbo nekaterih južnodalmatinskih otokov s cementom.

Sredi 80. let minulega stoletja je postala izletniška ladja, ki še danes vozi med Porečem, Vrsarjem in Rovinjem ter lovi delfine – seveda le za oči in objektive turistov in turistk na njej. Ob Brcaniji pa v posadko Marije na valovih sodi tudi mornar Kristijan Kalac, ki je po potrebi tudi stevard, kuhar in maser. Na ladji so med popravili leta 1989 odkrili bronaste žeblje, ko so zamenjali rebra in palubo. Vprašanje je, koliko originalnih delov iz leta 1863 je še na Mariji: »Veliko let je minilo, vsak je nekaj obnavljal ali urejal.« Sedanji lastnik Brcanija bo Marijo po napovedih ohranil v svoji lasti čim dlje: »Nimam je namena prodati.«

Marija ima tudi uradno oznako, da je najstarejša ladja v svojem oziroma našem Jadranskem morju. FOTO: Robert Fajt/Cropix

Združenje Mare Nostrum Croaticum je Marijo po podrobnih preiskavah registrov okronalo za najstarejšo ladjo na Jadranu. FOTO: Robert Fajt/Cropix