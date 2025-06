Netanjahu pred kamero razložil »osebno ceno« vojne: »Moj sin je moral odpovedati poroko« (VIDEO)

Izrael in Iran sta ponoči nadaljevala medsebojne napade. Ena od iranskih raket naj bi zadela stanovanjsko poslopje v Beršebi na jugu, najmanj sedem ljudi naj bi bilo ranjenih. Izraelska vojska medtem poroča, da je ponoči napadla več deset vojaških ciljev v Iranu, tudi vojaški raziskovalni center. Dogajanje ves čas spremljajo ugibanja o morebitni vključitvi ZDA v vojno. Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek dejal, da bo odločitev glede Irana sprejel v dveh tednih.

»Osebno ceno« primerjal s ceno življenj, izgubljenih v konfliktu

So pa veliko ogorčenja povzročile izjave izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja glede preložitve sinove poroke sredi napetosti z Iranom. Tako so ljudje kritizirali voditelja, ker je svojo »osebno ceno« primerjal s ceno življenj, izgubljenih v konfliktu.

Netanjahu je ob ozadju bolnišnice Soroka, ki jo je zadela raketa, govoril o žrtvovanju svoje družine in se spomnil britanskega Blitza, tako navaja The Guardian. Poroka Avnerja Netanjahua je bila sprva načrtovana za november, a so jo zaradi varnostnih razlogov prestavili.

»Vsak od nas nosi osebno ceno in moja družina ni bila izvzeta,« je dejal izraelski premier. »To je že drugič, da je moj sin Avner odpovedal poroko zaradi raketnih groženj. To je osebna cena tudi za njegovo zaročenko,« je dodal.