Netanjahu napovedal naslednji korak, zaskrbljujoč odziv iranskega predsednika na to

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zagrozil, da bo izraelska vojska napadla vse cilje, povezane z režimom iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je opozoril, da bo sledil močnejši odgovor Teherana, če bo Izrael še naprej izvajal napade.

Benjamin Netanjahu FOTO: Pool Reuters Pictures

»Udarili bomo po vseh lokacijah, po vseh ciljih ajatolskega režima. Od petka smo njihovemu jedrskemu programu zadali resen udarec,« je dejal Netanjahu v video izjavi na drugi dan izraelske letalske kampanje proti vojaškim in jedrskim ciljem v Iranu.

»Odprli smo pot do Teherana. Zelo kmalu boste na nebu nad Teheranom videli izraelska letala - naše letalske sile, naše pilote. (...) Ukrepamo z vso močjo, da bi odpravili to dvojno nevarnost za državo Izrael,« je dodal in pri tem mislil na iranski jedrski program in njegove zmogljivosti za balistične rakete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovor Irana

Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem opozoril, da bo sledil »ostrejši in močnejši odgovor« Teherana, če bo Izrael še naprej napadal njegovo državo. »Usklajevanje sionističnega režima z ZDA pri agresiji na iransko ozemlje sredi (jedrskih) pogajanj je znak ameriške nepoštenosti in nezanesljivosti,« je še dodal.

