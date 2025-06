Nanjo poslal rakete, a ta voditeljica se ne da, Iran trdi, da je zadel stavbo Mosada (VIDEO)

Poročali smo že, da je Izrael raketiral iransko državno televizijo in da je ena od voditeljic zaradi tega za nekaj časa izginila z ekrana. Morala je namreč pobegniti, ker je postalo prenevarno, a se je kasneke vrnila, da so nadaljevali predvajanje.

A pogumna voditeljica se ne da prestrašiti in je v naslednjih dneh spet stopila pred kamere, kar so seveda iranski mediji izpostavili. A ob tem poročajo tudi o novem požaru v glavni stavbi državne radiotelevizije. Ta je bila v ponedeljek tarča izraelskega napada, v katerem so bili ubiti trije uslužbenci, še več je bilo ranjenih, so danes sporočili s televizije.

Medtem Izrael in Iran nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Izraelska vojska je po lastnih navedbah v napadu v Teheranu ubila najvišjega iranskega vojaškega poveljnika Alija Šadmanija. Po pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa k evakuaciji Teherana so se medtem po poročanju britanskega BBC iz iranske prestolnice vile kolone vozil.

V Izraelu so se davi prav tako oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost raketnega napada, a je vojska po približno 20 minutah sporočila, da ljudje lahko zapustijo zaklonišča.

Nad Jeruzalemom in Tel Avivom je bilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP slišati glasno pokanje. Policija je sporočila, da so deli raket, ki so padli na tla, v Tel Avivu povzročili škodo, vendar ni bilo žrtev.

Iranska revolucionarna garda je kasneje zatrdila, da je v Tel Avivu zadela poslopje izraelske obveščevalne službe Mosad, kjer naj bi izbruhnil tudi požar.