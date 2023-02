Nesrečo Columbie bi lahko preprečili, umrlo vseh sedem astronavtov na krovu

Pred 20 leti, 1. februarja 2003, se je ob vrnitvi na Zemljo nad Teksasom razletel raketoplan Columbia ameriške vesoljske agencije Nasa. Umrlo je vseh sedem astronavtov na krovu. Columbio so izstrelili 16. januarja 2003. Osemdeset sekund po izstrelitvi se je z rezervoarja za pogonsko gorivo raketoplana odtrgal kos izolacijske pene in zadel rob levega krila plovila, vendar škode takrat niso ocenili za nevarno, čeprav so nekateri inženirji v vesoljski agenciji menili, da bi poškodba krila lahko povzročila katastrofalno okvaro. A v dveh tednih, ki jih je Columbia preživela v orbiti, se niso odzvali na njihove pomisleke, saj je vodstvo agencije Nasa menilo, da tudi v primeru povzročitve večjih poškodb ni bilo mogoče storiti veliko, da bi se stanje izboljšalo.

Columbia je ponovno vstopila v Zemljino atmosfero 1. februarja 2003 zjutraj po ameriškem času. Prvi znaki težav so se pojavili deset minut pozneje, ko je bil raketoplan 231 kilometrov nad kalifornijsko obalo in je potoval s 23-kratno hitrostjo zvoka. Ker so bile ploščice, odporne proti toploti, ki so prekrivale sprednji rob levega krila, poškodovane ali pa so manjkale, sta pritisk in vročina raztrgala krilo.

Preživeli le črvi

Prvi ostanki raketoplana so začeli padati na tla v zahodnem Teksasu blizu Lubbocka, malce pozneje je povsem razpadel nad severovzhodnim Teksasom blizu Dallasa. Razbitine in ostanke posadke so našli na več kot 2000 lokacijah v vzhodnem Teksasu, Arkansasu in Louisiani. Tragedija je bila še hujša, saj sta med iskanjem razbitin in ostankov umrla dva pilota na krovu iskalnega helikopterja. Nenavadno pa je, da so črvi, ki jih je posadka uporabila v študiji in so bili shranjeni v posodi na krovu Columbie, preživeli.

Avgusta 2003 je preiskovalna komisija izdala poročilo, ki je razkrilo, da bi posadka Columbie dejansko lahko popravila poškodbe na krilu ali pa bi jo lahko rešili. Po nesreči so raketoplane do 16. julija 2005, ko je v orbito poletel Discovery, prizemljili.

Pred Columbio je Nasa doživela hudo nesrečo januarja 1986, ko je kmalu po vzletu razneslo raketoplan Challenger in je prav tako umrlo vseh sedem ljudi na krovu, med njimi tudi učiteljica Crista McAuliffe.