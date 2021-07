Nesreča na Braču, katamaran trčil v pomol

Katamaran hrvaške družbe Adriatic Express je danes trčil v pomol v Bolu na hrvaškem otoku Brač. Pri trčenju nihče od potnikov ni bil poškodovan. Nastala je gmotna škoda na plovilu in na pomolu, so poročali hrvaški mediji.



Nesreča se je zgodila ob prihodu katamarana v bolsko pristanišče. Gre za drugo nesrečo katamarana Adriatic Express v dveh dneh, potem ko je v ponedeljek katamaran istega ladijskega prevoznika imel težave pri odhodu iz splitskega pristanišča, je poročal portal dalmacijadanas.hr. Objavili so tudi fotografijo poškodovanega premca plovila.



Katamaran Adriatic Express pluje na hitri ladijski povezavi med Splitom in več dalmatinskimi otoki ter obalnimi mesti, in sicer med otoki Brač, Hvar in Vis ter mesti Makarska in Dubrovnik, piše na spletni strani družbe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: