Nespametna šala, direktor se javno opravičil

Na Tajskem je treba s kraljem ravnati spoštljivo in v rokavicah, sicer sledijo stroge sankcije, o katerih smo že večkrat pisali. A to, kot kaže, ni zmotilo enega od nizkocenovnih letalskih prevoznikov, kjer so si na dan šaljivcev privoščili prav Maho Vadžiralongkorna.

Kraljevim privržencem se potegavščina ni zdela smešna. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Na družabnem omrežju so namreč objavili lažno novico, da vzpostavljajo novo povezavo med mestom Nan na severu Tajske in Münchnom. Kralj namreč veliko časa preživi v Nemčiji, tja se je zatekel tudi med pandemijo, kar je med njegovimi rojaki povzročilo nemalo slabe volje in sprožilo celo proteste. Ljudje so bili namreč v hudi stiski.

Ker se v glavnem preživljajo s turizmom, turistov pa takrat ni bilo, se je močno poslabšal njihov že tako nezavidljivi ekonomski položaj, in menili so, da bi moral kralj ostati z njimi ter jih bodriti, namesto da se zabava v Evropi.

Pričakovano je omenjena šala naletela na zgražanje podpornikov monarhije in letalska družba se je bila prisiljena javno opravičiti. »Kot direktor družbe želim priznati napako in pomanjkanje nadzora nad zaposlenimi. Letalska družba bi rada razjasnila, da odgovorni niso odobrili objave omenjene vsebine, ko so zanjo izvedeli, pa so nemudoma zahtevali odstranitev,« je v izjavi za javnost dejal prvi mož Thai VietJet Air Vorante Laprabang.

Kljub temu da je tisti, ki je šalo objavil, dodal ključnik, da gre za prvoaprilsko šalo, se zvesti kraljevi privrženci na to niso ozirali. »Tajci, vključno z menoj, menimo, da je objava vaše družbe nagnusna,« jo je denimo komentiral eden od njih, medtem ko je drugi zapisal: »Če obstaja zakon, po katerem lahko kaznujete to družbo, ga podpiram. Ne dovolite jim, da služijo na račun Tajcev.«

Mnogim se po drugi strani zdi nenavadno, da se je direktor odzval tako pozno, kar pripisujejo grožnjam s sankcijami in ne iskrenemu kesanju.