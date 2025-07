Neslana šala: učenec preimenoval naziv gimnazije

Če želite te dni na spletu s pomočjo Google Maps poiskati gimnazijo Elisabeth-Langgässer v Alzeyju, ki leži v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška, potem vas čaka presenečenje. Gimnazija, ki se imenuje po nemški pisateljici in učiteljici, ki se je leta 1899 rodila v Alzeyju – umrla je leta 1950 –, kot da ne obstaja. Namesto da bi se pojavilo njeno ime s povezavami, se pokaže, da je to Šola Luca Kaucherja. Na spletu se imenuje po nekdanjem učencu, ki je v šolskem letu 2019/2020 obiskoval 5. a razred.

Dijaki in prebivalci Alzeyja so bili seveda presenečeni, da je njihova srednja šola na spletu preimenovana. Šolska uprava o spremembi imena ne ve nič, tako da so lahko le ugotovili, da gre za zelo spretno potegavščino. Verjetno se je spremembe imena lotil iznajdljiv učenec z računalniškimi veščinami, ki mu je uspelo zaobiti varnostne mehanizme.

Takole pokaže zemljevid tehnološkega mogotca. FOTO: Splet

Neprimerna šala kaže, kako hitro se lahko širijo digitalne dezinformacije, in tudi, kako težko jih je popraviti.

Neprimerna šala

Šola je takoj poskušala doseči spremembo v pravo ime. Toda Googlovi postopki za spremembo imen šol, podjetij, družb in podobnih ustanov niso preprosti, ker želijo tudi na tak način preprečiti zlorabo. Zahteve za spremembe običajno izvedejo šele po temeljitem pregledu. Na šoli zdaj že vedo, da imena ne bo mogoče hitro spremeniti. Povsem mogoče je, da bodo začetek novega šolskega leta na Google Maps pričakali z imenom Šola Luca Kaucherja.

Neprimerna šala ima torej velik vpliv. Obenem pa kaže, kako hitro se lahko širijo digitalne dezinformacije, in tudi, kako težko jih je popraviti, še posebno ko so platforme, kot je Google, velike in počasne. Menda naj bi tovrstne potegavščine lahko preprečili le tako, da bi šole, vladne agencije in podjetja zaprosili za lastništvo svojega profila na Googlu. Le tako bi lahko ohranile nadzor nad imenom in vsebino ter preprečile neželene spremembe.